FIFA confirma artistas para la inauguración del Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

MÉXICO.- La FIFA aseveró que el Mundial 2026 arrancará oficialmente en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026. El inmueble histórico se convertirá en el primero en recibir tres ediciones mundialistas, iniciando las actividades con un espectáculo musical y cultural 90 minutos antes del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Elenco musical en la capital mexicana
La ceremonia en territorio nacional contará con una mezcla de talento mexicano e internacional vinculado al álbum oficial del torneo. Entre las figuras que darán vida al espectáculo previo al silbatazo inicial se encuentran:
- Alejandro Fernández y Belinda.
- Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules.
- J Balvin, Danny Ocean y Tyla.
Destaca la participación de Belinda y Los Ángeles Azules, quienes recientemente colaboraron en el tema «Por ella», incluido en la producción musical de la justa junto a otros artistas como Shakira, Daddy Yankee y Carín León.
Próximamente, Lila Downs y Belinda son las únicas artistas mexicanas que se van presentar en el Estadio Banorte durante la ceremonia de la FIFA World Cup 2026.
— Tyla es la artista no-mexicana que se va a presentar también en la inauguración. pic.twitter.com/Fv9CeL3wmK
— Chart Mexican (@ChartMexican) May 9, 2026
El concepto creativo para la apertura en México, desarrollado junto a Balich Wonder Studio, tendrá como protagonista al papel picado. Este elemento tradicional simbolizará la artesanía y celebración del país frente a la audiencia global.