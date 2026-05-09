9 mayo, 2026

9 mayo, 2026

WhatsApp

FIFA confirma artistas para la inauguración del Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

La FIFA anunció que el Estadio Ciudad de México albergará el inicio oficial del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.
Facebook
X
WhatsApp

MÉXICO.- La FIFA aseveró que el Mundial 2026 arrancará oficialmente en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026. El inmueble histórico se convertirá en el primero en recibir tres ediciones mundialistas, iniciando las actividades con un espectáculo musical y cultural 90 minutos antes del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Elenco musical en la capital mexicana

La ceremonia en territorio nacional contará con una mezcla de talento mexicano e internacional vinculado al álbum oficial del torneo. Entre las figuras que darán vida al espectáculo previo al silbatazo inicial se encuentran:

  • Alejandro Fernández y Belinda.
  • Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules.
  • J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

Destaca la participación de Belinda y Los Ángeles Azules, quienes recientemente colaboraron en el tema «Por ella», incluido en la producción musical de la justa junto a otros artistas como Shakira, Daddy Yankee y Carín León.

El concepto creativo para la apertura en México, desarrollado junto a Balich Wonder Studio, tendrá como protagonista al papel picado. Este elemento tradicional simbolizará la artesanía y celebración del país frente a la audiencia global.

Además, el campo de juego recibirá a talentos indígenas y agrupaciones folclóricas para integrar números de danza y arte visual que resalten la identidad nacional.

Trilogía de ceremonias continentales

A diferencia de ediciones anteriores, esta Copa del Mundo contará con tres eventos inaugurales distintos bajo la idea central de «un mismo corazón»:

  • México (11 de junio): Apertura oficial y debut de la Selección Mexicana.
  • Canadá (12 de junio): Evento en el Estadio Toronto previo al choque contra Bosnia y Herzegovina, inspirado en un mosaico cultural con artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette.
  • Estados Unidos (12 de junio): Espectáculo en Los Ángeles, California, enfocado en el poder mediático estadounidense con presentaciones de Katy Perry, Lisa de Blackpink, Anitta y Future.

La FIFA detalló que las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán cuatro horas antes del inicio del partido. Durante este tiempo, los asistentes podrán participar en dinámicas y experiencias únicas diseñadas para la afición.

La ceremonia oficial comenzará puntualmente hora y media antes de que ruede el balón, marcando el inicio del Mundial 2026, una competencia que busca unir a tres naciones mediante la pasión por el fútbol.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS

DESTACADAS