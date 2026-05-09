HBO prepara nueva serie sobre Don Ramón; esto es lo que se sabe de su estreno

Don Ramón ahora formará parte del Chespiritoverso donde ya tenemos series como la biopic Sin querer queriendo, así como la nueva producción animada Los Colorado

MÉXICO.- La plataforma de streaming HBO Max confirmó oficialmente la producción de una serie original centrada en Don Ramón, el emblemático personaje de El Chavo del 8. Este anuncio se realizó durante los upfronts de la plataforma para 2026, consolidando la creación de lo que han denominado el «Chespiritoverso».

El famoso Chespiritoverso un universo expandido que busca revitalizar las historias de Roberto Gómez Bolaños tras el éxito masivo de la bioserie titulada Sin querer queriendo, donde contaron la historia del emblemático guionista de comedia nacional. A este ya pertenece también la serie animada Los Colorado sobre la vida familiar del Chapulín Colorado, ya disponible en su plataforma.

Recuerda que la serie no será una biografía del actor Ramón Valdés, sino una reinterpretación del personaje de la vecindad bajo un formato de comedia. En este podremos ver lo que hubo detrás de la historia que lo llevó a la Vecindad del Chavo. Aunque todavía no se ha revelado una fecha exacta de estreno, se estima estará lista para finales de 2026.

«¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max», fue como lo anunciaron en sus redes sociales

¿Quién es Don Ramón?

Don Ramón es uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, cuyo papel fue interpretado por el actor mexicano Ramón Valdés dentro de la serie El Chavo del 8. Se trata de un hombre viudo y desempleado que vive en el departamento número 72 de la vecindad junto a su hija, la Chilindrina.

Seguramente lo recuerdas porque siempre viste una camiseta negra, pantalones de mezclilla desgastados y un sombrero de tela azul, representando al típico habitante de barrio que a pesar de su mala suerte o los constantes conflictos sociales, posee un corazón noble, así como una sabiduría que solamente le pudo haber dejado la calle.