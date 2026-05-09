La Cenicienta regresa a Palacio de Bellas Artes con más de 70 bailarines y música en vivo

La Cenicienta regresa al Palacio de Bellas Artes después de 12 años con música en vivo y más de 70 bailarines. Conoce fechas, horarios y precios de boletos.

MÉXICO.- Palacio de Bellas Artes volverá a llenarse de magia con el regreso de La Cenicienta, uno de los ballets más queridos por el público gracias a su música, vestuario y la atmósfera de fantasía que envuelve toda la puesta en escena.

La obra es especialmente esperada, ya que no se presentaba en este emblemático recinto desde hace más de 12 años, por lo que su regreso promete emocionar tanto a amantes de la danza como a quienes buscan disfrutar de un plan cultural en la Ciudad de México.

Cenicienta vuelve en Bellas Artes

La puesta en escena estará a cargo de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de Erick Rodríguez, y ofrecerá una emotiva versión del clásico cuento escrito por Charles Perrault.

En el escenario participarán más de 70 bailarines con la coreografía de Ben Stevenson, quienes darán vida a la historia de la joven maltratada por su madrastra y hermanastras, hasta que la magia de su hada madrina cambia su destino.

Además, la experiencia estará acompañada por una orquesta en vivo que interpretará la música de Sergei Prokófiev, creando una atmósfera llena de emoción y fantasía.

¿Cuándo será La Cenicienta en Bellas Artes?

Si no quieres perderte este espectáculo, las funciones se llevarán a cabo del 21 de junio al 2 de julio con seis presentaciones programadas.

Fechas y horarios

Domingo 21 de junio — 17:00 horas

Martes 23 de junio — 20:00 horas

Jueves 25 de junio — 20:00 horas

Domingo 28 de junio — 17:00 horas

Martes 30 de junio — 20:00 horas

Jueves 2 de julio — 20:00 horas

Puedes adquirir los boletos en Ticketmaster México y en las taquillas del recinto. Los precios van de los 300 a los 900 pesos, dependiendo de la zona elegida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Compañía Nacional de Danza Mx (@cndanzamx)

¿Qué metro te deja en Bellas Artes?

El Palacio de Bellas Artes está ubicado en Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Si planeas llegar en transporte público, la estación más cercana es Bellas Artes de la Línea 2 del Metro de la CDMX.

Si buscas un plan cultural lleno de música, danza y fantasía, esta temporada de La Cenicienta puede ser una gran opción para disfrutar en familia o con amigos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR