Morena denuncia agresión contra candidata Delia Hernández en Coahuila; hablan de tentativa de feminicidio

A través de un comunicado difundido por la dirigencia nacional, Morena aseguró que la diputada local y varios integrantes de su equipo fueron atacados por un grupo de personas armadas

POR . STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

MÉXICO.- Morena denunció este sábado una agresión física contra su candidata al Distrito 4 de Coahuila, Delia Aurora Hernández Alvarado, durante actividades de campaña en el municipio de San Pedro, hechos que el partido calificó como una “tentativa de feminicidio” y un acto de violencia política organizada.

A través de un comunicado difundido por la dirigencia nacional, Morena aseguró que la diputada local y varios integrantes de su equipo fueron atacados por un grupo de personas armadas con bates y fierros mientras realizaban recorridos territoriales.

El partido responsabilizó públicamente a Edgar Sánchez, identificado como integrante del bloque PRI-UDC, al señalar que presuntamente se encontraba en el lugar mientras operaba el grupo agresor. Hasta el momento no existe una determinación oficial de las autoridades sobre responsabilidades penales.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión y forcejeos entre brigadistas y varios hombres en calles de San Pedro de las Colonias. En una de las grabaciones se escucha a personas pedir que se graben los rostros de los agresores, mientras la confrontación escala a golpes.

Medios locales reportaron que al menos varios brigadistas presentaron lesiones y que algunos recibieron atención médica tras el altercado. También trascendió que la candidata acudió posteriormente a presentar una denuncia ante autoridades ministeriales.

Morena exigió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigar los hechos como tentativa de homicidio y no minimizar el ataque, además de solicitar al Instituto Electoral de Coahuila medidas de protección para Delia Hernández y su equipo.

El caso ocurre en medio del proceso electoral local de Coahuila, donde el próximo 7 de junio se renovará el Congreso estatal. El Distrito 4 tiene cabecera en San Pedro y forma parte de una contienda marcada por la disputa entre Morena-PT y la alianza PRI-UDC.

La dirigencia morenista sostuvo que la agresión representa un intento de intimidación política y acusó la utilización de “grupos de choque” durante el proceso electoral. Hasta la noche de este sábado las autoridades estatales no habían informado sobre detenciones relacionadas con el caso.