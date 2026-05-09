Ofertan regalos para el Día de las Madres en la plaza de Armas

Jaime Salazar, procedente de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, ofrece rosas eternas elaboradas con listón por su esposa desde hace tres años.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Previo a la celebración del Día de las Madres, artesanas y artesanos locales y foráneos se instalaron este sábado 9 y domingo 10 de mayo en la plaza de Armas de Tampico para ofertar diversos productos y regalos alusivos a la fecha.

Jaime Salazar, procedente de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, ofrece rosas eternas elaboradas con listón por su esposa desde hace tres años.

Los precios van desde los 30 pesos por rosa individual hasta los 500 pesos por los arreglos más grandes.

“La que hace todo esto es mi esposa, tiene algunos tres años… El ramo más grande es el de 500 pesos, 350, 200, 150 hasta rosas sueltas cada una 30 pesos… Hemos venido aquí a Tampico unas tres ocasiones y hemos terminado todo, gracias a Dios”

Expresó que la elaboración de una sola flor requiere entre 15 y 20 minutos, mientras que un ramo completo puede tomar de cuatro a cinco horas de trabajo artesanal.

Por su parte, Arely Mata, artesana local, ofrece joyería de acero y chapa de oro con precios entre 90 y 130 pesos, además de cuarzos y amatistas para equilibrio energético cuyos costos van de 10 a 50 pesos. También cuenta con geodas de hasta 600 pesos, consideradas piezas poco comunes.

“Estamos hoy aquí y mañana en plaza de Armas, traemos accesorios hechos a mano… Mi página de Facebook es Ambar Bisutería”

Asimismo, participa Monivelas, negocio dedicado a la elaboración de velas aromáticas a base de soya con figuras florales. Sus productos tienen precios desde 50 hasta 500 pesos por ramo y también pueden encontrarse en su página de Facebook y en un punto de venta ubicado en la cafetería Victoria, en la plaza de Armas.

Las y los artesanos permanecerán en la plaza de Armas este sábado 9 y domingo 10 de mayo, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.