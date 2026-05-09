Piden a la ciudadanía responsabilizarse del retiro de escombro en Tampico

El regidor dijo que son los propios particulares quienes deben contratar unidades especiales para retirar el escombro generado durante trabajos de construcción o remodelación

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de casos de personas que dejan escombro en la vía pública tras realizar remodelaciones en sus viviendas, el regidor Gregorio Pego Cruz señaló que el retiro de este tipo de desechos no corresponde al municipio.

Explicó que se ha detectado a ciudadanos que colocan material de construcción en banquetas y calles, con la intención de que los camiones recolectores lo retiren junto con la basura doméstica.

El regidor dijo que son los propios particulares quienes deben contratar unidades especiales para retirar el escombro generado durante trabajos de construcción o remodelación, ya que los servicios municipales no están destinados para ese tipo de residuos.

“Los camiones recolectores pasan diariamente y existe otro servicio para cierto tipo de basura; sin embargo, durante las remodelaciones de viviendas algunos ciudadanos pretenden que el municipio retire el escombro, cuando no es así”

Pego Cruz indicó que actualmente se han detectado entre 15 y 20 casos en distintos sectores de Tampico, principalmente en colonias como: Nuevo Amanecer, Tamaulipas, Petrolera y Cascajal.

Expresó que en algunos casos los vecinos muestran inconformidad al desconocer que la recolección de escombro no es responsabilidad del Ayuntamiento, por lo que exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad para evitar afectaciones en la vía pública y problemas de contaminación.