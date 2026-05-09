Sheinbaum restituye 239 hectáreas al Pueblo Yaqui; suman 45 mil 794 recuperadas en siete años

La presidenta subrayó que la Cuarta Transformación reconoce que la grandeza de México proviene de los pueblos originarios, razón por la cual se elevó a rango constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas

MÉXICO.- San Ignacio Río Muerto, Sonora. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este sábado un decreto para restituir 239 hectáreas de tierras al Pueblo Yaqui, con lo que se acumulan 45 mil 794 hectáreas devueltas a esta comunidad indígena durante los siete años de la Cuarta Transformación. La mandataria también inauguró un comedor escolar y anunció un nuevo plan para fortalecer la agricultura y la pesca en la región.

Durante su visita a la comunidad, Sheinbaum detalló que la jornada incluyó tres acciones centrales del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui: la entrega de la obra del acueducto de agua potable, la restitución de tierras y la inauguración del Comedor Escolar de la Niñez. “Hasta que no se abra la llave del agua en la última casa, los van a tener aquí con ustedes a todo el equipo de la Conagua”, advirtió ante los responsables de la obra hidráulica.

La presidenta subrayó que la Cuarta Transformación reconoce que la grandeza de México proviene de los pueblos originarios, razón por la cual se elevó a rango constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, con acceso directo a recursos a través del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

En ese contexto, criticó a quienes reivindican la figura de Hernán Cortés. “Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo fue: primero, que llegó a invadir los territorios; y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”, expresó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que entre 2019 y 2026 se han restituido 45 mil 794 hectáreas al pueblo Yaqui mediante cinco decretos firmados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, superando las 20 mil hectáreas planteadas inicialmente. Adelantó que están en proceso de sumarse otras 7 mil 890 hectáreas de los terrenos “Las Palomas”, “El Tigre” y una reversión de expropiación, para alcanzar un total de 53 mil 444 hectáreas.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, precisó que la inversión total del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui asciende a 18 mil 356 millones de pesos. Entre las obras destacan el comedor escolar de Bahía de Lobos (24 mdp) que beneficiará a 112 niñas y niños; el Acueducto Yaqui y el Distrito de Riego (300 mdp en 2026); la construcción de cuatro casas y seis comedores escolares, además de un comedor universitario indígena (114 mdp acumulados); un camino artesanal de 18 kilómetros que conecta a Pótam, Ráhum y Huírivis (125 mdp); y apoyos a pescadores por 106 mdp para 303 embarcaciones, tres unidades móviles de refrigeración y 20 contenedores isotérmicos.

Para ampliar los alcances del plan, la presidenta instruyó a la nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, y al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, acompañar el nuevo plan agrícola enfocado en la producción de trigo y otros cultivos, así como en el fortalecimiento de la pesca.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció la continuidad del Plan de Justicia iniciado en 2021, calificándolo como un acto de reparación histórica. En tanto, el gobernador tradicional de Pótam, Juan Saviva Amarillas, reconoció la visita de la mandataria federal y su gabinete al campo pesquero de las comunidades Yaqui.