Tres remedios caseros para eliminar chinches en temporada de calor sin dañar tus plantas

Estos insectos son más activos en las noches, lo que complica detectarlos

MÉXICO.- Durante la temporada de calor hay mayor presencia de ciertos insectos, como las cucarachas y las chinches. Los segundos suelen generar mayor preocupación porque son más activos en las noches y eso dificulta detectarlos.

De acuerdo con el sitio de la Mayo Clinic, estos insectos se caracterizan por ser de color marrón rojizo, no tener alas y tener el tamaño aproximado al de una semilla de manzana. Son atraídos por el calor corporal de las personas, lo que deriva en que sean insectos chupasangre.

Cómo identificar las manchas por piquetes de chinches

En el portal de salud se indica que hay tres formas de identificar los piquetes de chinches:

las manchas se inflaman y en ocasiones el centro es más oscuro

las manchas suelen presentarse en forma de una línea irregular o en racimo

por lo general las manchas se presenta en la cara, el cuello, los brazos y las manos