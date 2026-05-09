Tres remedios caseros para eliminar chinches en temporada de calor sin dañar tus plantas

MÉXICO.- Durante la temporada de calor hay mayor presencia de ciertos insectos, como las cucarachas y las chinches. Los segundos suelen generar mayor preocupación porque son más activos en las noches y eso dificulta detectarlos.
De acuerdo con el sitio de la Mayo Clinic, estos insectos se caracterizan por ser de color marrón rojizo, no tener alas y tener el tamaño aproximado al de una semilla de manzana. Son atraídos por el calor corporal de las personas, lo que deriva en que sean insectos chupasangre.
Cómo identificar las manchas por piquetes de chinches
En el portal de salud se indica que hay tres formas de identificar los piquetes de chinches:
- las manchas se inflaman y en ocasiones el centro es más oscuro
- las manchas suelen presentarse en forma de una línea irregular o en racimo
- por lo general las manchas se presenta en la cara, el cuello, los brazos y las manos
Qué problemas de salud causan las chinches
Además de que propagan enfermedades, también pueden causar reacciones alérgicas o reacciones graves en la piel de algunas personas. Por ello es necesario combatir las chinches, sobre todo porque con facilidad se albergan en espacios en los que son fáciles de pasar desapercibidas, como los dobleces de la cama y los muebles cercanos a las camas.
Cómo combatir las chinches de forma natural
Al respecto, la revista AD comparte tres remedios caseros para combatir las chinches y evitar dañar las plantas.
- Usar aromatizantes con olor a menta porque resultan incómodos para estos bichos, así que ayuda a que se alejen. Basta con colocar algunas gotas en el colchón y los alrededores.
- Colocar sal en las esquinas de las habitaciones, las grietas, marcos de las puertas y patas de los muebles. Aunque la sal no ayuda a exterminar a las chinches, sí es un paliativo porque las aleja e impide su rápida reproducción.
- Optar por el aceite de lavanda para aromatizar el hogar, sobre todo las habitaciones donde hay muebles y colchones porque su aroma resulta un repelente para estos bichos. Se tienen que colocar unas 30 gotas de aceite de lavanda en un rociador con agua para esparcir la mezcla en el hogar.