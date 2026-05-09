Usan lecho del San Marcos como panteón de perros

Piden vecinos vigilancia y rehabilitación en vado de la San Marcos.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

El abandono constante de perros muertos en el cruce conocido como el “vado de la San Marcos 2”, en la ampliación Tamatán, se ha convertido en un problema sanitario y ambiental que mantiene preocupados a vecinos del sector, quienes exigieron mayor vigilancia y acciones urgentes por parte de las autoridades municipales.

Habitantes denunciaron que además de funcionar como tiradero clandestino de basura, la zona es utilizada frecuentemente para arrojar animales sin vida, situación que genera malos olores, contaminación y temor entre quienes diariamente cruzan por el lugar.

Ángel Adrián Nava, vecino del sector, aseguró que desde hace casi una década realiza labores de limpieza en el lecho del río San Marcos,bajo el puente de la vieja carretera a Tula, pero lamentó que el problema continúe agravándose.

“Tengo casi 10 años haciendo labor de limpieza en lecho del río San Marcos por la zona puente a Jaumave. No es el último y ya van varios perros muertos que la gente arroja en este sector”, denunció.

Los residentes señalaron que el problema se vuelve todavía más delicado debido a las altas temperaturas que se registran en Ciudad Victoria, ya que los cuerpos de los animales permanecen durante días en el área, provocando olores fétidos y condiciones insalubres cerca de una zona transitada por familias y trabajadores.

Ante ello, solicitaron mayor presencia de vigilancia para evitar que continúen utilizando el lugar como punto para abandonar basura y animales muertos.

Además del problema sanitario, vecinos también pidieron la rehabilitación del cruce, al señalar que el área permanece descuidada pese a ser utilizada diariamente tanto por peatones como por automovilistas.

“Bueno, lo que proponemos es si pudieran arreglar esa bajada para todas las familias, serían beneficiadas arreglando este sector. Por aquí transita la gente, las familias, los trabajadores”, expresó Nava.

Indicó que en el sitio no existen banquetas adecuadas para peatones, por lo que las personas deben caminar prácticamente entre los vehículos en una vialidad con tránsito constante.

“Por arriba también, pero arriba no hay banqueta para que transiten los peatones. Acá tampoco hay banqueta para que transiten los peatones. El movimiento vehicular, como podrás ver, el tránsito es fluido”, añadió en un video donde muestra ese punto.

Los habitantes consideraron que la rehabilitación del paso beneficiaría no solamente a las familias de la ampliación Tamatán, sino también a vehículos oficiales y automovilistas que utilizan diariamente el sector.

“Lo que proponemos es arreglen por favor, aunque sea una bajada. Esta podrían arreglarla. Se verían beneficiados no nada más los habitantes de este sector, también los vehículos oficiales que transitan por aquí diariamente”, comentó.

Finalmente, lamentaron el abandono en el que se encuentra una zona históricamente ligada al origen de Ciudad Victoria, pero también, esperan que esto se les atienda debidamente.