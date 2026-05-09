Vacaciones contra el GBG: UAT enviará estudiantes a brigadas sanitarias en Tamaulipas

Los estudiantes participarían en recorridos casa por casa, barridos sanitarios, atención de reportes y trabajos de concientización con productores y ciudadanos.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Ante el aumento de casos de gusano barrenador en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Universidad Autónoma de Tamaulipas buscan sumar a estudiantes de veterinaria a las brigadas de atención durante las próximas vacaciones de verano, ofreciéndoles que el trabajo realizado pueda ser tomado como servicio social.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal en Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, informó que actualmente se tienen registrados 158 casos activos en el estado, colocando a Tula en primer lugar con 17 reportes, seguido de Ciudad Victoria con 13 y Bustamante con 12.

Ante este panorama, explicó que el Gobierno del Estado busca reforzar las brigadas sanitarias con apoyo de estudiantes de veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, principalmente ahora que se aproxima el periodo vacacional de verano.

Detalló que actualmente Senasica y OIRSA mantienen alrededor de 150 médicos veterinarios trabajando en campo, mientras que el Gobierno de Tamaulipas opera con otros 60 especialistas, por lo que consideran importante integrar más personal para ampliar la cobertura en municipios donde se están detectando más casos.

Amaya García señaló que ya existen pláticas avanzadas con el rector Dámaso Anaya Alvarado para que los jóvenes puedan integrarse formalmente a las brigadas y que las actividades realizadas sean válidas como servicio social universitario.

“Se les está invitando a jóvenes a que colaboren ahora en este periodo de vacaciones para poder hacer un mayor número de brigadas, principalmente en Victoria, y que a ellos les contabilice como servicio social”, comentó.

Indicó que los estudiantes participarían en recorridos casa por casa, barridos sanitarios, atención de reportes y trabajos de concientización con productores y ciudadanos, especialmente en zonas donde se han detectado mascotas o ganado con presencia de larvas.

Además, destacó que esta participación también permitirá que los jóvenes adquieran experiencia directa en campo, trabajando junto a médicos veterinarios y personal especializado en el control del gusano barrenador.

El funcionario estatal dijo que esperan que desde esta próxima semana comiencen a incorporarse los primeros estudiantes universitarios a las brigadas, principalmente en Ciudad Victoria.

Como segundo foco de atención, explicó que en la capital del estado la mayoría de los casos detectados corresponden a animales domésticos, principalmente perros con heridas provocadas por peleas callejeras, situación que facilita que la mosca deposite las larvas.

“En Ciudad Victoria se nos ha venido presentando principalmente en mascotas, sobre todo en perros, por heridas que tienen tras peleas entre ellos y ahí es donde la mosca aprovecha para cerrar su ciclo”, señaló.

Amaya García destacó que la detección oportuna de los casos permite actuar rápidamente con los protocolos sanitarios, realizar revisiones en las zonas cercanas y evitar que la plaga continúe propagándose.

Finalmente, insistió en la importancia de que la población reporte cualquier caso sospechoso, ya que la atención inmediata evita complicaciones tanto en animales domésticos como en ganado.