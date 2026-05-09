Volcán los sorprendió grabando: tres turistas mu3rt0s y 10 desaparecidos tras erupción en Indonesia

El monte Dukono, volcán ubicado en Indonesia, causó la muerte de 3 turistas y dejó varado a un grupo de escaladores que habían llegado el pasado jueves 7 de mayo

Una erupción del monte Dukono causó la muerte de tres excursionistas, lo que ha generado conmoción mundial, luego de ver que su muerte se debió a que querían grabar el momento exacto en el que el volcán estaba realizando una de sus ya conocidas erupciones en Indonesia.

Según las autoridades, 20 escaladores llegaron el pasado 7 de mayo para poder ascender al volcán de casi 1.3335 metros de altura en la isla de Halmahera, lo que generó indignación en redes sociales, ya que se pudo saber que se quedaron varados cuando el volcán Dukono entró en erupción alrededor de las 7:41 de la mañana.

“Sabían que estaba prohibido escalar, ya que la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante”, declararon las autoridades a medios locales.

🚨 Three hikers dead and at least 10 missing after deadly eruption at Mt Dukono 🚨 There’s been a deadly eruption at Mount Dukono in Indonesia today. Authorities now say at least 3 hikers have died, with at least 10 still missing and rescue teams continuing searches on the… pic.twitter.com/hLGEX3CBAm — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 8, 2026

¿Qué pasó con las 10 personas desaparecidas en Indonesia?

Tras la erupción, equipos de rescate fueron desplegados tras recibir una señal de emergencia desde la zona montañosa; se sabe que tres sujetos murieron: dos hombres de Singapur y uno de Indonesia fallecieron en el sitio al tratar de grabar la erupción del monte Dukono.

Asimismo, hasta este viernes 8 de mayo, 14 escaladores fueron evacuados sanos y salvos, mientras que cinco de ellos resultaron heridos, por lo que equipos de rescate siguen en el sitio continuando la búsqueda de otros escaladores que se cree que también intentaron subir el volcán.

Con información de El Heraldo de México