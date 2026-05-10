15° incendio forestal en Tamaulipas fue sofocado con ayuda de casi 500 personas

En las acciones de combate participaron 443 elementos integrados por corporaciones federales, estatales, municipales y brigadas ciudadanas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Después de 10 días de intensas labores operativas en la zona serrana de Miquihuana, autoridades lograron liquidar por completo el incendio forestal registrado en el predio “La Taza”, considerado ya el siniestro número 15 de la temporada 2026 en Tamaulipas.

En las acciones de combate participaron 443 elementos integrados por corporaciones federales, estatales, municipales y brigadas ciudadanas, quienes trabajaron de manera continua para contener el avance del fuego en una de las regiones más complicadas del altiplano tamaulipeco.

De acuerdo con el reporte oficial, la superficie afectada fue de 128 hectáreas, principalmente de vegetación forestal y matorral, sin que se reportaran personas lesionadas durante las maniobras.

Con este nuevo siniestro, la temporada de incendios forestales mantiene presión sobre Tamaulipas, entidad que ya figuraba entre los estados con mayor superficie afectada del país durante los primeros meses del año.

▶️El recuento

Según registros oficiales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en el último Reporte semanal de incendios 2026 (Reporte del 01 de enero al 30 de abril del 2026)

hasta finales de abril de 2026 se habían contabilizado 14 incendios forestales en territorio tamaulipeco, con una afectación acumulada de 1,056.02 hectáreas.

El informe preliminar, detalla que la mayor parte de las áreas dañadas correspondieron a vegetación arbustiva y hojarasca.

Las cifras oficiales señalan que del total afectado, aproximadamente 58.44 hectáreas correspondieron a arbolado adulto y renuevo; 419.25 hectáreas a vegetación arbustiva; 52.12 hectáreas a herbáceo y 526.21 hectáreas a hojarasca.

El promedio de afectación por incendio hasta abril era de 75.43 hectáreas por evento, aunque incendios registrados en municipios serranos como Miquihuana elevaron considerablemente el impacto estatal.

Incluso, durante marzo de este año, Tamaulipas llegó a colocarse entre los estados con mayor superficie afectada a nivel nacional, impulsado por incendios forestales registrados en zonas naturales protegidas y áreas de montaña del altiplano.

Autoridades forestales reiteraron el llamado a la población a evitar quemas agrícolas sin control, fogatas y cualquier actividad que pueda generar nuevos incendios, especialmente ante las altas temperaturas y condiciones secas que continúan predominando en gran parte del estado.