COMAPA SUR refuerza reposición de pavimentos en sectores prioritarios

En ese sentido, se llevó a cabo la reposición de concreto en la calle Luis Govela, entre Gochicoa y Río Guayalejo, de la colonia Natividad Garza Leal, en la zona norte de Tampico.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana y garantizar una mejor movilidad, COMAPA SUR mantiene su programa de reposición de pavimentos en diversos sectores prioritarios de la zona conurbada.

En ese sentido, se llevó a cabo la reposición de concreto en la calle Luis Govela, entre Gochicoa y Río Guayalejo, de la colonia Natividad Garza Leal, en la zona norte de Tampico.

Asimismo, en Ciudad Madero se realizaron trabajos de pavimentación en la calle Guatemala, entre Morelia y Necaxa, de la colonia Vicente Guerrero; en la calle Primera, entre M. Arriaga y avenida Las Palmas, de la colonia Delfino Reséndiz; y en la calle Orquídeas, entre Camino Viejo del Arenal y Flamboyanes, del fraccionamiento Jacarandas.

Estas acciones se ejecutan en vialidades donde previamente se efectuaron trabajos de rehabilitación de la red hidrosanitaria, con el objetivo de restablecer adecuadamente las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a la población.

Los trabajos se desarrollan de manera coordinada con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, dando continuidad al programa integral de mejoramiento urbano y atención a la infraestructura sanitaria.