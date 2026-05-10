CFE restablece 95% del servicio eléctrico tras fuertes lluvias en cuatro estados

Las afectaciones comenzaron alrededor de las 02:55 horas debido a las intensas precipitaciones acompañadas de descargas atmosféricas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha restablecido el suministro eléctrico al 95 por ciento de los usuarios afectados por las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este domingo en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con el reporte oficial, las afectaciones comenzaron alrededor de las 02:55 horas debido a las intensas precipitaciones acompañadas de descargas atmosféricas, lo que provocó interrupciones en el servicio eléctrico en distintas zonas de las cuatro entidades.

La CFE a través de un comunicado informó que en Hidalgo el servicio ya fue restablecido al 100 por ciento; en Tamaulipas alcanza un avance del 99 por ciento; mientras que en San Luis Potosí y Veracruz se mantiene en 88 y 87 por ciento, respectivamente.

Para atender la contingencia, la empresa desplegó a 56 trabajadores electricistas y 25 vehículos, quienes continúan realizando labores ininterrumpidas para recuperar totalmente el suministro y efectuar las reparaciones definitivas en la infraestructura dañada.

La CFE reiteró que mantiene como prioridad la seguridad de la población y de su personal operativo.