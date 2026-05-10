Espera CANACO Tampico aumento de hasta 9% en ventas por Día de las Madres

Por Cynthia Gallardo
Expreso-La Razón
TAMPICO, TAM.- El festejo del Día de las Madres representa un respiro para el comercio organizado de Tampico, donde se proyecta un incremento en ventas de entre 8 y 9 por ciento en comparación con el año pasado, informó Eduardo Manzur Manzur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
El organismo empresarial señaló que los mil 898 negocios afiliados a la CANACO esperan una importante movilidad económica durante este fin de semana, principalmente en giros relacionados con restaurantes, hotelería, florerías, repostería, tiendas departamentales, calzado y vestido.
Además, agencias de viajes y de automóviles prevén una mayor demanda derivada de los regalos y celebraciones familiares por el 10 de mayo, una de las fechas con mayor derrama económica para el sector comercial y de servicios en la zona sur de Tamaulipas.
Entre los artículos más buscados por los consumidores también se encuentran los electrodomésticos, que año con año mantienen alta demanda como opción de regalo para las madres, impulsando así las expectativas positivas del comercio establecido.