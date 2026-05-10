Frente frío dejaría lluvias en estos estados del lunes 11 al miércoles 13 de mayo

Aunque continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, un nuevo frente frío provocará lluvias en algunos estados en este inicio de semana

MÉXICO.- Si bien el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Durango, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, un nuevo frente frío amenaza con fuertes lluvias al territorio nacional.

Estos son los estados en donde se registrarán lluvias durante el inicio de semana, del lunes 11 al miércoles 13 de mayo, para que tomes tus precauciones.

¿En dónde lloverá el lunes 11 de mayo en México?

Para el lunes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y el sureste del territorio nacional y con divergencia en altura, originando lluvias puntuales torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Las lluvias intensas se darán en Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro, mientras que las lluvias muy fuertes caerán en estados como Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias fuertes se registrarán en:

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

La masa de aire frío asociada al frente generará rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como el descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Este es el panorama de lluvias para el lunes 11 de mayo | Conagua

¿En dónde lloverá el martes 12 de mayo en México?

El martes, el frente frío se extenderá sobre la región media del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, y con divergencia en altura, propiciando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central, propiciándose lluvias puntuales muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Por su parte la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país. Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes caerán en Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, se registrarán en los siguientes estados:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Los intervalos de chubascos se darán en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este es el panorama de lluvias para el martes 12 de mayo | Conagua

¿En dónde lloverá el miércoles 13 de mayo en México?

El miércoles, de acuerdo al SMN de la Conagua, el sistema frontal adquirirá características de estacionario en el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano. A su vez, la masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas.

Los estados en donde habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, son:

Estado de México

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Los intervalos de chubascos se darán en la mayor parte de la República Mexicana, léase:

Jalisco

Colima

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Este es el panorama de lluvias para el miércoles 13 de mayo | Conagua

Recordemos que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO