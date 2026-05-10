González y la comunidad menonita trabajan unidos para restablecer servicios tras tormenta

El fenómeno derribó un par de estructuras en la zona y provocó afectaciones al tendido eléctrico y a servicios básicos de la localidad.

González, Tamaulipas, 10 de mayo 2026. – Tras la fuerte racha de viento registrada durante la tormenta de anoche, el Gobierno Municipal de González, encabezado por el alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, activó de inmediato brigadas de atención en las colonias La Esperanza y Nueva Esperanza, hogar de la comunidad menonita desde hace décadas.

El fenómeno derribó un par de estructuras en la zona y provocó afectaciones al tendido eléctrico y a servicios básicos de la localidad.

Alrededor de la 1:30 de la mañana de este 10 de mayo, luego de haberse registrado esta situación, elementos de Protección Civil, arribaron para realizar una evaluación de daños y registrar el lugar en busca de lesionados.

Durante este día, personal de Servicios Públicos y personal de CFE coordinaron labores para garantizar la seguridad de las familias y acelerar el restablecimiento.

“Nuestra prioridad son las familias de González. La comunidad menonita es parte fundamental de nuestro municipio: productores agrícolas ejemplares, gente amable y trabajadora que ha contribuido al desarrollo de esta tierra por décadas. No podemos dejarlos solos, hoy estamos con ellos, como un solo equipo”, expresó el alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

Las cuadrillas municipales ya realizan trabajos de limpieza, retiro de escombros y evaluación de daños. En coordinación con CFE, se avanza en la reconexión del suministro eléctrico para normalizar los servicios a la brevedad. Se reitera, no se reportan personas lesionadas.

Colonias como La Esperanza y Nueva Esperanza destacan por su vocación agrícola y su espíritu comunitario. Su trabajo ha coadyuvado a posicionar a González como un referente de producción en la región, y el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acompañarlas en todo momento.

El Ayuntamiento de González mantendrá guardias permanentes y canales abiertos de atención ciudadana para dar seguimiento hasta que la infraestructura y los servicios estén operando al 100%.