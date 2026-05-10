IMÁGENES FUERTES: Creador de contenido es mordido en la cabeza por una serpiente

La grabación generó una intensa ola de críticas en contra del hombre debido a su imprudencia

MÉXICO.- El ataque de una serpiente hacía un creador de contenido generó debate entre los usuarios de las redes sociales luego de que se viralizará un video en el que se muestra el momento exacto en el que el reptil lo muerde brutalmente luego de que este invadiera su territorio y la molestará.

En la grabación que circula principalmente en «X» antes «Twitter» se puede ver como el sujeto denominado cómo “Domino la Naturaleza”, se acerca a un nido de serpientes el cual comienza a golpear en repetidas ocasiones con un palo.

Sin embargo, cuando se acerca a levantar una parte del nido, una serpiente se asoma desde abajo y sale disparada directamente hacía su cabeza, dándole una dolorosa mordida que lo hace retroceder al instante.

Video viral genera críticas en redes

Tras su difusión en redes sociales el video generó una intensa ola de críticas en contra del creador de contenido a quien tacharon de no tener sentido común al haberse puesto en una situación de tan alto riesgo, mientras que otros celebraron que «recibiera su merecido» por haber molestado a la serpiente.

Hasta el momento se desconoce cual es el estado de salud del hombre tras haber sufrido la intensa mordedura en la cabeza, sin embargo, las consecuencias pueden haber sido mortales en caso de que se haya tratado de una especie venenosa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO ED MÉXICO