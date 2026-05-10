Madres sostienen uno de cada tres hogares en Tamaulipas

Los datos muestran que, además de asumir la crianza y el cuidado familiar, miles de mujeres se han convertido en el principal sustento económico de sus hogares

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En Tamaulipas, tres de cada diez hogares son encabezados por una mujer, mientras que en municipios como Tampico la cifra alcanza el 36%, revelan estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundidas en el marco del Día de las Madres.

Los datos muestran que, además de asumir la crianza y el cuidado familiar, miles de mujeres se han convertido en el principal sustento económico de sus hogares.

El informe da a conocer que 47 de cada 100 mujeres en edad de trabajar participan activamente en la economía estatal, mientras que siete de cada diez tamaulipecas son madres, con un promedio de 2.2 hijos.

En Ciudad Victoria, el promedio baja a 1.4 hijos, lo que refleja cómo muchas mujeres ajustan el tamaño de sus familias para poder mantener una vida laboral activa y responder a las exigencias económicas actuales.

A nivel nacional, el panorama mantiene la misma tendencia. De los 54.9 millones de mujeres mayores de 15 años en México, el 71.5% son madres y casi la mitad forman parte del mercado laboral. El estudio señala además que muchas optan por el autoempleo para tener mayor flexibilidad en la crianza, mientras que un pequeño grupo logra convertirse en empleadoras y dueñas de negocios, aun enfrentando la doble responsabilidad de dirigir empresas y sostener familias numerosas.

Sin embargo, el INEGI advierte que el mayor obstáculo para la equidad laboral sigue siendo la carga de cuidados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, el 87.6% de las mujeres con hijos menores de edad asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de crianza.

Esto representa, en promedio, 17.4 horas más de trabajo no remunerado a la semana en comparación con los hombres, una realidad que este 10 de mayo pone sobre la mesa el reto invisible que enfrentan las madres mexicanas todos los días.