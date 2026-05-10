“Mi hija pidió encontrar a su hermano”: madre buscadora clama ayuda en Tampico

Dulce María busca a su hijo Juan Alberto De la Cruz Eligio, desaparecido desde el 8 de marzo de 2025 en Tampico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con playeras en las que se leía “Te estoy buscando hijo” y “Te estoy buscando hermanito”, Dulce María Eligio Del Ángel y su hija Cesiah, de 8 años, acudieron este domingo 10 de mayo a la plaza de Armas de Tampico para participar en las actividades organizadas por el colectivo Unidos de Corazón hasta llegar a ti, en una fecha que para cientos de familias se ha convertido en jornada de búsqueda y exigencia de justicia.

Dulce María busca a su hijo Juan Alberto De la Cruz Eligio, desaparecido desde el 8 de marzo de 2025 en Tampico. Relató que el joven salió rumbo al centro de la ciudad y desde entonces no volvió a saberse de él.

“Aquí de plaza de Armas. Él dijo que iba a casa mía, pero no se supo por qué, a qué vino aquí al centro de Tampico. Hay un video donde él aparece y de ahí ahora sí como «burbuja de jabón», desaparece… Se fue con 19 años de edad, cumplió 20 años”

La madre señaló que aunque la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas le asegura que el caso continúa en investigación, hasta ahora no existen avances concretos.

Indicó que encontró respaldo en el colectivo de búsqueda, desde donde ha realizado recorridos en municipios como Xicoténcatl y El Limón en Tamaulipas, además de viajar con recursos propios hasta la Ciudad de México para solicitar apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Gracias a ellos se ha podido avanzar un poco. No como esperamos… Cierto modo necesitamos ir paso a paso, ese paso a paso es muy doloroso”

También describió las dificultades emocionales y económicas que enfrenta durante las jornadas de búsqueda.

“Se me complica mucho porque son dos partes muy importantes… Ella cumplió 8, su deseo era encontrar a su hermano; él desapareció el 8 de marzo, ella cumple el 8 de mayo 8 años”, dijo al referirse a su hija Cesiah.

Dulce María comentó que actualmente no trabaja y depende del apoyo de su pareja, con quien vive desde hace cuatro años.

Mientras abrazaba a su hija en la plaza de Armas, reiteró que continuará buscando a su hijo hasta encontrar respuestas.