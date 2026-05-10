Mujer asalta tienda con cuchillos y hiere a empleada

La mujer entró al negocio haciéndose pasar por clienta, preguntando a la empleada si tenía un tipo de salchicha en específico

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Una mujer asaltó con cuchillos, una tienda ubicada en el fraccionamiento Los Prados en el municipio de Altamira, hiriendo a la empleada.

La fémina presuntamente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En redes sociales se difundió la versión de que había herido a una segunda persona en otra área del sector.

El atraco lo cometió la noche del sabado.

La mujer entró al negocio haciéndose pasar por clienta, preguntando a la empleada si tenía un tipo de salchicha en específico.

Después, le enseñó los dos cuchillos que portaba para exigirle el dinero producto de las ventas.

Alcanzó a herirla para después huir llevando consigo el efectivo.

Tras enterarse de lo ocurrido, vecinos del área iniciaron la búsqueda de la asaltante.

Momentos después lograron detenerla.

Posteriormente fue entregada a elementos de la Guardia Estatal para su traslado a la cárcel municipal.