Mujer asalta tienda con cuchillos y hiere a empleada

Por Benigno Solís
Expreso-La Razón
ALTAMIRA, TAM.- Una mujer asaltó con cuchillos, una tienda ubicada en el fraccionamiento Los Prados en el municipio de Altamira, hiriendo a la empleada.
La fémina presuntamente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
En redes sociales se difundió la versión de que había herido a una segunda persona en otra área del sector.
El atraco lo cometió la noche del sabado.
La mujer entró al negocio haciéndose pasar por clienta, preguntando a la empleada si tenía un tipo de salchicha en específico.
Después, le enseñó los dos cuchillos que portaba para exigirle el dinero producto de las ventas.
Alcanzó a herirla para después huir llevando consigo el efectivo.
Tras enterarse de lo ocurrido, vecinos del área iniciaron la búsqueda de la asaltante.
Momentos después lograron detenerla.
Posteriormente fue entregada a elementos de la Guardia Estatal para su traslado a la cárcel municipal.