Neymar habría sido ofrecido a la nueva directiva del Atlas

Aunque el fichaje luce complicado por cuestiones económicas, la posibilidad de ver a Neymar en México ya generó gran expectativa entre los aficionados

MÉXICO.- Neymar podría protagonizar uno de los fichajes más inesperados en la historia reciente de la Liga MX. De acuerdo con versiones que comenzaron a circular en las últimas horas, el entorno del astro brasileño habría ofrecido al jugador a la nueva directiva del Atlas tras el reciente cambio de propietarios en la institución rojinegra.

Según los reportes, José Miguel Bejos, nuevo dueño del club tapatío, habría visto con interés la posibilidad de intentar incorporar al exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain.

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Aunque hasta el momento no existe una negociación formal ni una oferta oficial, el rumor generó una enorme expectativa entre los aficionados del Atlas y del futbol mexicano, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

Actualmente, Neymar milita en el Santos FC, equipo al que regresó en 2025 después de su paso por el futbol saudí. Sin embargo, las lesiones han limitado su participación en los últimos meses y su contrato finaliza en diciembre de 2026, situación que podría abrir la puerta a futuras negociaciones con otros clubes.

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Pese a la ilusión que provoca el rumor, la operación luce complicada debido al elevado salario del brasileño y al enorme impacto económico y mediático que implicaría su llegada al futbol mexicano.

Aun así, la posibilidad de ver a Neymar en la Liga MX ya encendió la conversación entre los seguidores rojinegros, especialmente tras la reciente eliminación del Atlas en el Clausura 2026 y el inicio de una nueva etapa administrativa dentro del club.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR