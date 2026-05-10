Pide Obispo diálogo y respeto entre Estados Unidos y México

El obispo de la Diócesis de Tampico consideró que la sociedad necesita conocer la verdad de los acontecimientos y que ello contribuye a la exigencia de justicia

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

“La verdad tiene que darse a conocer”, expresó Margarito Salazar Cárdenas al ser cuestionado sobre las investigaciones que autoridades de Estados Unidos realizan en torno al gobierno de Sinaloa encabezado por el mandatario con licencia Rubén Rocha Moya.

El obispo de la Diócesis de Tampico consideró que la sociedad necesita conocer la verdad de los acontecimientos y que ello contribuye a la exigencia de justicia.

“Yo creo que la verdad es algo que necesitamos conocer, la verdad de los acontecimientos, el que sea; entonces, en la medida en que trabajemos para conocer la verdad y para que las personas involucradas hablen con verdad, eso hace que la persona se sienta satisfecha en su mente y en su exigencia de justicia”

Asimismo, señaló que el gobierno de Estados Unidos debe mantener respeto hacia la soberanía nacional y privilegiar el diálogo con las autoridades mexicanas.

Indicó que hasta el momento no puede darse por hecho que este tipo de investigaciones se extiendan a otros estados del país mientras no exista información oficial.

“Necesitamos hablar sobre los hechos; las posibilidades no las sabemos”, sostuvo.

En el marco del Día de las Madres, el obispo también manifestó solidaridad con las madres buscadoras que continúan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Señaló que la Iglesia Católica comparte su dolor y acompaña sus exigencias de verdad y justicia.

Dijo que el sacerdote de Catedral, Ricardo Ramos, tiene instrucciones de recibir en misa a las madres buscadoras que acudirán con pancartas y fotografías de sus seres queridos.

Margarito Salazar Cárdenas informó además que cumplió un mes al frente de la diócesis y reconoció la participación activa de sacerdotes y laicos.

Adelantó que durante junio y julio visitará alrededor de 40 parroquias de la Vicaría de San José en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Indicó que los párrocos impulsan el Plan Diocesano de Pastoral y buscará participar en cerca de 40 misas de confirmación.