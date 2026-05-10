Reportan nuevo brote de norovirus con más de 100 contagios en crucero que salió de Florida

Aunque la mayoría presentó síntomas leves o moderados, la cantidad de contagios encendió alertas debido a la rapidez con la que la enfermedad comenzó a extenderse dentro del crucero

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un viaje turístico por mar terminó bajo vigilancia sanitaria después de que decenas de pasajeros comenzaran a enfermarse dentro del crucero Caribbean Princess, embarcación que salió de Florida y donde actualmente se reportan más de 100 casos relacionados con un brote de norovirus.

La alerta fue confirmada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), organismo que mantiene seguimiento sobre enfermedades gastrointestinales registradas en cruceros que operan desde puertos estadounidenses.

El barco zarpó desde Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, con miles de personas a bordo. Sin embargo, durante el trayecto comenzaron a aparecer pasajeros con vómito, diarrea y malestares estomacales, situación que obligó a activar protocolos sanitarios especiales dentro de la embarcación.

Hasta ahora, las autoridades contabilizan 102 pasajeros enfermos y 13 integrantes de la tripulación afectados por el virus. Aunque la mayoría presentó síntomas leves o moderados, la cantidad de contagios encendió alertas debido a la rapidez con la que la enfermedad comenzó a extenderse dentro del crucero.

Mientras avanzaba el viaje, personal médico y trabajadores de limpieza intensificaron medidas de higiene en restaurantes, habitaciones y zonas comunes para intentar frenar nuevos contagios.

El virus comenzó a propagarse dentro del barco

No hay personas fallecidas | Archivo

De acuerdo con autoridades sanitarias estadounidenses, el incremento de casos fue detectado pocos días después de que el crucero iniciara su recorrido. Los primeros reportes señalaron que varios pasajeros comenzaron a acudir a los servicios médicos del barco por síntomas gastrointestinales similares. Conforme pasaron las horas, la cantidad de personas enfermas aumentó y se activaron protocolos internos de contención.

Entre las acciones implementadas por la compañía se incluyó el aislamiento de personas enfermas dentro de sus camarotes, además de limpieza constante en superficies de contacto frecuente como pasamanos, elevadores, baños y áreas de comida. También se realizaron análisis médicos para confirmar el origen del brote y determinar si efectivamente se trataba de norovirus, uno de los virus gastrointestinales más contagiosos.

Las autoridades estadounidenses explicaron que este tipo de brotes suele expandirse rápidamente en cruceros debido a la convivencia constante entre pasajeros y tripulación dentro de espacios cerrados. Al mismo tiempo, personal especializado del Programa de Saneamiento de Embarcaciones del CDC comenzó a supervisar directamente las medidas sanitarias implementadas en el barco.

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

Provoca inflamación del estómago e intestinos | Archivo

El norovirus es una infección altamente contagiosa que provoca inflamación del estómago e intestinos. Se transmite principalmente mediante contacto con personas infectadas, alimentos contaminados o superficies donde permanece activo el virus.

Los síntomas suelen aparecer de manera repentina y pueden incluir:

Diarrea

Vómito

Dolor abdominal

Náuseas

Malestar general

Fiebre leve

Aunque muchas personas logran recuperarse en pocos días, el virus puede representar un riesgo mayor en adultos mayores, niños pequeños y personas con problemas de salud previos debido a la deshidratación que puede provocar.

Especialistas explican que el norovirus resiste algunos productos de limpieza convencionales, por lo que los cruceros deben utilizar protocolos especiales de desinfección cuando se presentan brotes.

Las autoridades sanitarias informaron que al finalizar el viaje el crucero será sometido a una desinfección profunda antes de volver a operar. Mientras tanto, pasajeros y trabajadores continúan bajo vigilancia médica para detectar posibles nuevos casos antes del desembarque programado en Puerto Cañaveral.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO