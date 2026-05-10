Resignación en la Hipódromo: vecinos esperan lo inevitable tras primeras lluvias

La calle Jiménez fue cerrada a la circulación de manera preventiva. Esta acción evita que el paso de los vehículos genere oleaje y empuje el agua hacia el interior de las viviendas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las primeras lluvias intensas del año inundaron la calle Jiménez en la colonia Hipódromo de Ciudad Madero, uno de los sectores más vulnerables en la zona conurbada.

Aunque en esta ocasión el nivel del agua permaneció en la vía pública y no ingresó a los domicilios, el ambiente entre los residentes es de resignación, ya que el encharcamiento representa solo el aviso de una emergencia mayor.

La calle Jiménez fue cerrada a la circulación de manera preventiva. Esta acción evita que el paso de los vehículos genere oleaje y empuje el agua hacia el interior de las viviendas.

A pesar de que sus pisos se mantienen secos por el momento, las familias ya preparan sus hogares para la temporada.

Como parte de su rutina de supervivencia, los habitantes alzan sus muebles sobre bloques de concreto o trasladan sus pertenencias de alto valor al segundo piso.

Saben que la falta de drenes pluviales en la zona los deja sin defensas reales ante una lluvia prolongada.

“Ya nos la sabemos, siempre nos vamos a inundar y para nosotros esta lluvia es el primer llamado, hay que estar preparados para lo que viene”, dijo Alejandro Rodríguez, residente de la Hipódromo.

Sin obras de infraestructura hidráulica, los vecinos aguardan los próximos meses con la certeza de que, tarde o temprano, el agua llegará a sus casas.