Restaurantes habilitan salas de espera por el Día de las Madres

Ante la saturación de las mesas, diversos restaurantes optaron por la instalación de áreas de espera externas con sillas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La alta afluencia de comensales durante el Día de las Madres rebasó la capacidad instalada de los establecimientos en la zona sur.

Ante la saturación de las mesas, diversos restaurantes optaron por la instalación de áreas de espera externas con sillas.

Esta medida busca ofrecer comodidad a las familias que aguardan turno para celebrar esta fecha especial.

La demanda de servicios gastronómicos comenzó desde las primeras horas del día. Debido a que los tiempos de espera oscilan entre los 40 y 60 minutos, los comercios adaptaron sus establecimientos.

Al finalizar la jornada, el sector espera una derrama económica importante que consolida al 10 de mayo como la fecha más relevante para la industria restaurantera en la zona.