Revelan video del ataque a una casa de Rubén Rocha Moya

Las imágenes muestran a uno de los atacantes descendiendo del automóvil con un arma larga y un sombrero.

CULIACÁN, MÉXICO.- Un video difundido en redes sociales reveló el momento exacto en que un grupo armado atacó la vivienda del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un hecho que volvió a encender las alarmas por la escalada de violencia ligada a las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

La agresión ocurrió la mañana del sábado 9 de mayo en la colonia Las Quintas, en Culiacán, y fue ejecutada en menos de diez segundos por sujetos armados que llegaron a bordo de un vehículo compacto. Las imágenes muestran a uno de los atacantes descendiendo del automóvil con vestimenta táctica, portando un arma larga y un sombrero que usuarios y autoridades vinculan con la facción de Los Mayos, grupo históricamente encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada.

El ataque se produce en uno de los momentos políticos más delicados para Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara, junto con otros funcionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Disparan a casa deshabitada de Rocha Moya. Circula video donde sujetos con rifles semiautomáticos disparan a la casa de Rocha Moya, por el audio, parece ser que son gente del señor del sombrero, integrantes de La Mayiza. pic.twitter.com/6Z3QGqmHpN — Neoliberalover (@neoliberalover) May 10, 2026

Ataque directo y un mensaje criminal

El material audiovisual fue presuntamente grabado por los propios agresores. En la grabación se observa cómo el vehículo se estaciona frente a la casa ubicada sobre la calle Lago de Cuitzeo y, segundos después, varios hombres disparan contra la fachada blanca del inmueble antes de huir.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó posteriormente que la propiedad pertenece a Rocha Moya, aunque aseguró que el domicilio llevaba más de una década deshabitado.

El secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, informó que el reporte ingresó al sistema C4 poco después de las 10:00 de la mañana, lo que provocó un despliegue de corporaciones de seguridad en la zona.

Se atendió un reporte de detonaciones de arma de fuego contra una vivienda en Las Quintas; no se reportaron personas lesionadas”, explicó el funcionario.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil de la agresión.

Disputa entre Los Chapitos y Los Mayos vuelve a escalar

El ataque ocurre en medio de la creciente guerra interna que enfrenta a Los Chapitos y Los Mayos, las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, enfrentadas desde septiembre de 2024 tras la captura y entrega de “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.

La presencia del sombrero utilizado por uno de los atacantes fue interpretada como un símbolo directo de desafío por parte de Los Mayos. Dentro de la cultura criminal sinaloense, la figura de “El Señor del Sombrero” se convirtió durante años en una referencia visual asociada a Zambada.

Analistas de seguridad consideran que la agresión pudo haber tenido un mensaje político y criminal simultáneo, particularmente después de que autoridades estadounidenses acusaran formalmente a Rocha Moya de haber recibido respaldo electoral de Los Chapitos en la elección de 2021 a cambio de presunta protección institucional.

Según documentos judiciales estadounidenses, Washington solicitó la detención provisional del gobernador con licencia y de otros nueve funcionarios sinaloenses con fines de extradición. Sin embargo, autoridades mexicanas argumentaron que todavía no existen elementos suficientes para acreditar riesgo de fuga o entorpecimiento judicial.

Rocha Moya dejó temporalmente el cargo

Tras hacerse pública la acusación estadounidense, Rocha Moya solicitó una licencia temporal de 30 días al gobierno de Sinaloa, misma que fue aprobada por el Congreso estatal. En su lugar fue designada como gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

Días antes del ataque, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que existieran amenazas concretas contra el mandatario con licencia.

«Un exfuncionario y normalmente, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta”, declaró Harfuch durante una visita oficial a Culiacán.

Sin embargo, el atentado registrado este fin de semana incrementó la tensión política y de seguridad en Sinaloa, un estado que atraviesa uno de los periodos más violentos desde la fragmentación interna del cártel.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR