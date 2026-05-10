VIDEO: Fan se encuentra con Omar Chaparro y lo confunde con Poncho Herrera

El actor vivió un divertido momento durante uno de sus recientes viajes, cuando una fan se acercó a él pensando que se trataba del cantante de RBD

MÉXICO.- Omar Chaparro es una de las grandes personalidades del medio artístico y el cine en México al igual que Alfonso ‘Poncho’ Herrera, con quien fue confundido por una fanática durante uno de sus recientes viajes. El actor compartió el divertido momento a través de sus redes sociales, donde mostró el instante en el que la joven se acercó a él en un avión para saludarlo pensando que se trataba de la estrella de RBD.

Los actores poseen una extensa trayectoria en el mundo de espectáculo tanto en televisión como en cine y la música; sin embargo, todo indica que también comparten un gran parecido físico y así lo dejaría ver una fanática, quien se acercó a Omar Chaparro en un avión para saludarlo pero al acercarse fue el actor quien le dejó saber que no se trataba de ‘Poncho’ Herrera.

¿Cómo fue el divertido momento entre una fan y Omar Chaparro?

A través de su cuenta de Instagram, Omar Chaparro publicó un video del momento en el que una fanática se acercó a él en un avión al reconocer que se trataba de una celebridad; sin embargo, cuando lo saludó dijo que lo identificaba por la cinta «¡Que viva México!». Esto desconcertó al actor, quien aclaró que era Alfonso Herrera a quien se refería ya que no era él quien había participado en la película.

“Me está diciendo que me conoce de una película, ¿cómo se llama la película donde me viste?.. Yo no hice ‘Viva México’, me está confundiendo con Poncho Herrera”, dijo el actor que reaccionó entre risas a la confusión de la fanática.

Los comentarios no se hicieron esperar y seguidores de Omar Chaparro también tomaron con humor la confusión de la fan: “Pero se parece más a Joe Jonas”, “Se parece a Eugenio Derbez” “El otro Alfonso”, “Pensé que te diría de ‘Kung Fu Panda’”, “Siempre muy amable Omar Chaparro”, “Si tú eres Michael Jackson”, “Eres inconfundible” y “¡Eres Brad Pitt”.

¿Cómo reaccionó Alfonso Herrera a la confusión con Omar Chaparro?

Entre los comentarios destacó el de Alfonso Herrera, pues otra de las pasajeras intentó corregir a la fanática señalando que se trataba del «otro Alfonso, el de Rebelde» lo que incrementó la confusión y risas en el también comediante. Al respecto, la estrella de RBD tomó con humor lo ocurrido y respondió con un mensaje de risas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO