VIDEO: ¡Impresionante! Espuma marina causada por ciclón extratropical cubre una costa de Argentina

Este fenómeno se extendió rápidamente sobre las playas y calles cercanas al mar debido al oleaje de gran tamaño y a las fuertes ráfagas de viento

ARGENTINA.- Debido a un ciclón extratropical que golpeó la Costa Atlántica, habitantes de la ciudad de Quequén, en Argentina, fueron sorprendidos luego de que una marea de espuma cubriera por completo la calzada y el paisaje luciera como si hubiera nevado. Este fenómeno avanzó rápidamente sobre playas y calles cercanas al mar debido al oleaje de gran tamaño y a las intensas ráfagas de viento.

La espuma se presentó durante las primeras horas del sábado 9 de mayo, sumado a las lluvias, intensas ráfagas de viento y oleaje de hasta 7 metros, que provocaron inundaciones en algunas localidades como Quequén y Necochea. Debido a esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla.

¿Qué es la espuma blanca que se vio en Quequén, Argentina?

La espuma marina es un fenómeno natural, es producto del fuerte oleaje y ráfagas de viento que agitan la materia orgánica de algas marinas que hay en el mar y que en interacción con las olas, se convierte en una espuma densa y aireada.

Es normal que aparezca la espuma después de fuertes temporales, intensos vientos y oleaje elevado; sin embargo, las burbujas no desaparecen con facilidad y por ello la arena luce como si estuviera cubierta de nieve.

Cabe señalar que entre Mar del Plata y Necochea se reportaron olas de hasta seis metros de altura, además varias calles y viviendas afectadas, por lo que se tuvieron que realizar labores de rescate de personas que quedaron atrapadas en vehículos.

El temporal registrado en la Provincia de Buenos Aires, comenzó desde el jueves con lluvia, pero fue durante el viernes y parte del sábado que se presentaron las mayores afectaciones como calles anegadas, suspensión de actividades, caída de árboles, entre otros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO