VIDEO: Motocicleta queda colgando de un semáforo tras fuerte choque contra un auto en Canadá

El conductor de la motocicleta resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital, mientras que el conductor del automóvil quedó ileso

CANADÁ.- En redes sociales circula el video en el que se puede observar a una moto colgando de un semáforo ubicado entre las calles de Surrey y Delta, en Canadá. Esto ocurrió luego de que este sábado 9 de mayo, chocará contra un automóvil.

Debido al violento choque, el conductor de la motocicleta resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia hasta una clínica, aunque las autoridades destacaron que las lesiones no son mortales. Por otro lado, el conductor del automóvil quedó ileso.

El accidente automovilístico se registró en Scott Road, lugar al que acudieron equipos de emergencia y personal de la policía, con el fin de atender a la persona que resultó herida y despejar la vialidad.

El Departamento de Bomberos de Delta brindó detalles del percance, entre los que destaca que la motocicleta quedó incrustada y suspendida de un semáforo tras el impacto con el auto.

“Nuestros equipos trabajaron durante todo el incidente para brindar asistencia a los heridos, asegurar la escena y, posteriormente, retirar la motocicleta del semáforo de forma segura”, informó.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del choque, pero las autoridades canadienses continúan con las investigaciones, para determinar responsabilidades.

Usuarios de redes reaccionan al video de una moto colgando de un semáforo

Luego de que el video comenzara a circular en redes sociales, los internautas han expresado su sorpresa respecto al modo en que terminó la motocicleta e incluso preguntaron a Grok cómo fue posible este evento:

«Grok explica cómo es posible que la motocicleta del video termine en el poste del semáforo… desglosa la física del accidente o ¿debería decir que es una mierda?».

«¿Con qué frecuencia ve alguien una motocicleta colgando de un poste de semáforo horizontal en una intersección? Solo en Surrey, BC. ¡Foto impresionante! ¡¡Leyendas a montones!!».

«El tipo merece una motocicleta gratis de su elección por ser el primero en hacer eso alguna vez y seguir vivo».

«¿Cómo demonios termina una motocicleta colgando de un semáforo como si fuera un adorno de árbol de Navidad?».

«¡Cómo llegó ahí! Honestamente, eso parece una escena sacada de una película. Ni siquiera puedo imaginar la velocidad o el ángulo que hizo falta para que la bicicleta terminara ahí».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO