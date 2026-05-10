VIDEO: V de BTS regala un algodón de azúcar a una fan en CDMX

El integrante de BTS aprovechó un momento del concierto en CDMX para ir por un algodón de azúcar de los puestos que se encuentran en el recinto.

MÉXICO.- BTS continúa en México por los tres conciertos que anunciaron hace unos meses. La noche de este 9 de mayo se realizó el segundo show, en donde miles de ARMYs se reunieron en el Estadio GNP para presenciar uno de los espectáculos que han llamado la atención en los últimos días en la CDMX.

Y algo que se volvió viral hace unos días, durante la primera presentación de BTS en México, fue cuando V, uno de los cantantes de la agrupación, tomó una banderilla que vendían en el Estadio GNP para degustarla mientras recorría el recinto con sus demás compañeros mientras interpretan el tema “IDOL”.

En esa ocasión, Kim Taehyung, nombre real del idol, sorprendió a muchos cuando de un momento a otro se acercó a uno de los puestos ubicados en la parte baja del recinto para pedir una banderilla estilo coreana.

Los encargados del puesto no duraron en darle una banderilla al cantante, quien muy feliz regresó con sus compañeros para continuar con el show mientras comía la banderilla. Este momento se volvió viral y en el segundo show, el negocio ganó nuevos clientes tras lo ocurrido con V.

V lo hace de nuevo… ahora con un algodón de azúcar

El integrante de BTS en el segundo concierto del grupo, el cual ocurrió este sábado 9 de mayo, también decidió sorprender a sus fans con un gesto inesperado (aunque tal vez no tanto), ya que el idol en esta ocasión decidió ir por un algodón de azúcar de uno de los negocios que están en la zona de platino dentro del Estadio GNP.

Por medio de redes sociales se han vuelto virales algunos videos que muestran el momento en el que el cantante se acerca al puesto, los empleados mostraron su felicidad de poder entregarle a V un algodón de azúcar de color azul.

Aunque muchos esperaron el momento en el que V empezar a comer el algodón de azúcar, Kim Taehyung optó por acercarse al público para entregarle a una afortunada fan este dulce, que sin duda guardará más como un obsequio de uno de sus artistas favoritos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR