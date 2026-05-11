Airbnb desplaza ocupación hotelera en Tamaulipas, advierte sector turístico

Marón Ceja confió en que la situación económica para el sector hotelero mejore con la regulación de este tipo de plataformas digitales en Tamaulipas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Asociación Mexicana de Hoteles del sur de Tamaulipas advirtió que la presencia de cerca de 2 mil inmuebles promocionados en plataformas como Airbnb representa una competencia desleal para el sector hotelero formal en el estado.

El presidente del organismo, Sergio Jorge Marón Ceja, señaló que durante este año la ocupación hotelera se ha mantenido por debajo de los niveles registrados en 2025.

“Son 6, 7 puntos porcentuales por debajo comparados con el año pasado que ya hablábamos de que estábamos bajos. Hay que trabajar en subir estos puntos”.

Marón Ceja indicó que uno de los factores que ha impactado en la disminución de huéspedes en hoteles es el crecimiento de plataformas de hospedaje temporal, particularmente durante periodos vacacionales como Semana Santa.

“En unas encuestas que realizamos se ve un poco de mil encuestados, 18 por ciento se quedó en Airbnb, 20 por ciento con familiares, hablo de la Semana Santa, es un fenómeno que sigue ocurriendo; estas plataformas sí han estado acaparando un poco este mercado”.

Marón Ceja confió en que la situación económica para el sector hotelero mejore con la regulación de este tipo de plataformas digitales en Tamaulipas.

“Son bastantes los Airbnb que se promocionan y otras plataformas, no sabría decirte un porcentaje en el estado, 2 mil establecimientos que se promocionan y a lo mejor me fui bajito”.

Expresó que durante este fin de semana por la celebración del Día de las Madres se registró una ligera mejoría principalmente en los restaurantes de hoteles, aunque reconoció que la ocupación de habitaciones continúa por debajo de las expectativas del sector.