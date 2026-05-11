Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en el cine con “Hasta el Fin del Mundo” tras su divorcio

La noticia llamó la atención entre sus seguidores debido a la historia personal que ambos compartieron en los últimos años

El reencuentro profesional entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvió a colocarlos en la conversación pública luego de que ambos confirmaran su participación en la película Hasta el Fin del Mundo, proyecto que llegará a salas de cine el próximo 23 de julio.

La noticia llamó la atención entre sus seguidores debido a la historia personal que ambos compartieron en los últimos años. La pareja inició su relación en 2014 durante el rodaje de A la mala, contrajo matrimonio en 2016 y en 2018 dio la bienvenida a su hija Kailani.

Tras anunciar su separación en 2020, los actores mantuvieron una relación cercana enfocada en la crianza compartida, alejados de controversias públicas.

El anuncio de la nueva película fue acompañado por un mensaje publicado por Aislinn en redes sociales, donde ella reflexionó sobre la manera en que ciertas historias adquieren un significado distinto con el paso del tiempo

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, escribió la actriz, quien también señaló que la cinta aborda vínculos humanos que evolucionan y que no necesariamente encajan en definiciones tradicionales.

En su publicación, la actriz agradeció al director Emiliano Castro Vizcarra y al equipo de producción involucrado en el proyecto cinematográfico. Además, cerró el mensaje con una frase que generó múltiples reacciones entre sus seguidores: “Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)”.

¿De qué trata Hasta el Fin del Mundo, película de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?