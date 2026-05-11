Brota mega socavón tras las lluvias en tancol

Las precipitaciones de los últimos días, sumadas a las condiciones del subsuelo, originaron el reblandecimiento de la zona y la posterior formación de los hundimientos.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las intensas lluvias registradas recientemente en la zona sur de Tamaulipas provocaron la aparición de nuevos socavones en la colonia Tancol de Tampico, personal de la Comapa Sur reforzó las medidas de seguridad para evitar accidentes.

Los puntos afectados se localizan sobre la calle Francisco Villa: entre 16 de Septiembre y Deportiva,entre Emiliano Zapata y Otilio Álvarez.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones de los últimos días, sumadas a las condiciones del subsuelo, originaron el reblandecimiento de la zona y la posterior formación de los hundimientos.

Ante el riesgo para automovilistas y peatones, personal de COMAPA SUR llevó a cabo el reforzamiento del acordonamiento, implementación de medidas adicionales de seguridad, y supervisión permanente en ambos puntos afectados.

El organismo señaló que el objetivo principal es prevenir cualquier incidente y proteger la integridad de la ciudadanía mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

Asimismo, informó que los trabajos definitivos comenzarán una vez que concluya el diagnóstico técnico que permitirá determinar el nivel de afectación y las acciones necesarias para la reparación de la zona.

Las lluvias recientes han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de distintos sectores de Tampico ante problemas relacionados con drenaje, filtraciones y reblandecimiento del subsuelo.