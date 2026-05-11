Cae líder de célula crIminal en Nuevo León; incautan 7 tigres durante su detención

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- En un operativo conjunto de inteligencia, fuerzas federales lograron la captura de José Antonio “N”, presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste, tras la ejecución de cuatro cateos en el estado de Nuevo León.
El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), es resultado de una investigación que inició tras el reciente aseguramiento de un buque en las costas de Tamaulipas.
De acuerdo con la información proporcionada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, el detenido está plenamente identificado como pieza clave en operaciones de lavado de dinero (recursos de procedencia ilícita) y contrabando de combustible, actividad ilícita conocida como «huachicoleo». Durante las diligencias también fue detenida una mujer que se encontraba en el lugar.
Incautaciones y hallazgos sorprendentes
Además de las detenciones, las autoridades federales lograron el aseguramiento de un importante arsenal y bienes materiales, entre los que destacan:
- 10 armas de fuego de diversos calibres.
- Múltiples dosis de droga listas para su distribución.
- 11 automóviles de distintas gamas y 6 motocicletas.
Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de siete tigres que se encontraban en las propiedades cateadas. Los ejemplares fueron resguardados para garantizar su bienestar y seguridad.
Este golpe a la estructura del Cártel del Noroeste refuerza las acciones de coordinación entre las dependencias de seguridad federal para desarticular las finanzas y logística de los grupos criminales en el norte del país. Las autoridades confirmaron que las investigaciones siguen abiertas para determinar posibles vínculos con otros delitos en la región.