Cae líder de célula crIminal en Nuevo León; incautan 7 tigres durante su detención

José Antonio “N” está plenamente identificado como pieza clave en operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustible, actividad ilícita conocida como "huachicoleo"

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- En un operativo conjunto de inteligencia, fuerzas federales lograron la captura de José Antonio “N”, presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste, tras la ejecución de cuatro cateos en el estado de Nuevo León.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), es resultado de una investigación que inició tras el reciente aseguramiento de un buque en las costas de Tamaulipas.

De acuerdo con la información proporcionada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, el detenido está plenamente identificado como pieza clave en operaciones de lavado de dinero (recursos de procedencia ilícita) y contrabando de combustible, actividad ilícita conocida como «huachicoleo». Durante las diligencias también fue detenida una mujer que se encontraba en el lugar.