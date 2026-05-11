Cierran circulación en ambos sentidos de la carretera Rumbo Nuevo por accidente de transporte de carga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La circulación permanece cerrada en ambos sentidos sobre la carretera Rumbo Nuevo, a la altura del kilómetro 16, en el municipio de Victoria, debido a un accidente registrado este lunes, informaron autoridades a través de Vocería de Seguridad.
De acuerdo con el reporte oficial, un transporte de carga se impactó contra el talud, lo que provocó el cierre total de la vialidad mientras cuerpos de auxilio y autoridades realizan labores de atención en la zona.
Elementos de seguridad y personal de apoyo trabajan en las maniobras para el retiro de la unidad accidentada, además de acciones encaminadas a restablecer la circulación de manera segura para los automovilistas.
Las autoridades recomendaron a la ciudadanía extremar precauciones y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas para evitar congestionamientos y riesgos en el área.
La ubicación del incidente puede consultarse en el siguiente enlace:
https://maps.app.goo.gl/ZaCssSgJgnHMtU878?g_st=ic