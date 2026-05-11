COMAPA Sur rehabilita infraestructura sanitaria y repone pavimento en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo

Con estas acciones se restablece la capacidad de conducción de las aguas residuales, se previenen taponamientos y se reducen los riesgos de brotes de drenaje.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario y atender los escurrimientos de aguas residuales que afectaban a las familias de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, en Tampico, COMAPA Sur concluyó trabajos de reposición de pavimento en dos vialidades donde previamente se realizaron obras de rehabilitación de la red sanitaria.

En la calle Colombia, entre México y Filipinas, se llevó a cabo la sustitución de un colector sanitario de 15 pulgadas de diámetro, con una longitud de 54 metros lineales.

De igual manera, en la calle Gana, entre Colombia y México, se realizó la reposición de 32 metros lineales de una línea general de drenaje de 12 pulgadas de diámetro.

Previo a la ejecución de estas obras, personal técnico de COMAPA Sur efectuó sondeos y limpieza de pozos de visita para evaluar las condiciones de la infraestructura y atender de manera integral la problemática detectada en el sector.

Con estas acciones se restablece la capacidad de conducción de las aguas residuales, se previenen taponamientos y se reducen los riesgos de brotes de drenaje, contribuyendo a mejorar las condiciones de salubridad y bienestar para los habitantes.

COMAPA Sur refrenda así su compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria para brindar un servicio más eficiente y confiable a la población del sur de Tamaulipas.