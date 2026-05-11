Devasta tornado zona menonita

Previo a las lluvias que azotaron en la zona de González se produjo este remolino que provocó cuantiosos daños materiales en poblado Menonita

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.- Un presunto tornado habría dejado severos daños materiales en la colonia Menonita del municipio de González, previo a la intensa lluvia que azotó la región durante las últimas horas, de acuerdo con reportes y testimonios difundidos en redes sociales por habitantes de la zona.

Las imágenes compartidas por pobladores muestran árboles derribados, estructuras metálicas dañadas, bodegas afectadas y silos parcialmente destruidos, luego del fenómeno meteorológico que sorprendió a familias del sector rural.

“Dios es muy grande. La desgracia pasó cerca, pero gracias a Dios estamos bien”, expresó un habitante del ejido González a través de redes sociales, al narrar los momentos previos a la tormenta.

Según el mismo testimonio, mientras en el ejido González únicamente se registraron lluvias, truenos y relámpagos, en la colonia Menonita aparentemente se presentó un fenómeno similar a un tornado.

“Aquí en el ejido González solo fue lluvia, truenos y relámpagos. Lamentablemente, en la colonia Menonita al parecer pasó un tipo tornado antes de empezar la lluvia, causando daños en árboles, bodegas grandes y silos”, detalló el mensaje difundido entre usuarios de Facebook.

Pese a la magnitud de los daños materiales reportados, hasta el momento no se han dado a conocer personas lesionadas ni víctimas fatales, situación que habitantes calificaron como afortunada ante la fuerza con la que ingresó el fenómeno climático.

“Solo fueron daños materiales, pero no deja de ser lamentable. Dios nos libre de una desgracia como esta”, añadió el usuario.

Hasta ahora, autoridades de Protección Civil no han emitido un dictamen oficial que confirme si efectivamente se trató de un tornado o de fuertes ráfagas descendentes asociadas a la tormenta; sin embargo, habitantes de la zona describieron el evento como un intenso remolino de viento que apareció minutos antes del aguacero.

Las lluvias y tormentas eléctricas continuaban generando preocupación entre habitantes del municipio ante el pronóstico de más precipitaciones para la región sur de Tamaulipas.