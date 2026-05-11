El Niño-Oscilación del Sur podría intensificarse entre mayo y julio de 2026; alertan por impacto en temporada de huracanes

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur podría comenzar a establecerse entre mayo y julio de 2026.

MÉXICO.- El fenómeno climático conocido como ‘El Niño’ podría desarrollarse oficialmente en México entre mayo y julio de 2026, con una probabilidad del 61 por ciento, según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

Especialistas advierten que su evolución podría influir directamente en la intensidad de ciclones tropicales y posibles huracanes durante la temporada en el Pacífico y el Atlántico.

De acuerdo con el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, Francisco Estrada Porrúa, el actual contexto de calentamiento global ha incrementado la preocupación sobre un posible evento ENOS de gran intensidad para finales de este año y principios de 2027.

¿Cuándo se formará El Niño en 2026?

Las previsiones climáticas señalan que el desarrollo del fenómeno ocurrirá de manera gradual y no repentina. Estas son las fechas consideradas clave por especialistas

Mayo, junio y julio de 2026

Durante este trimestre, el fenómeno comenzaría a establecerse formalmente. Los modelos climáticos estiman una probabilidad del 61% de transición hacia condiciones de El Niño.

Agosto, septiembre y octubre de 2026

La presencia del fenómeno aumentaría hasta un 90 %, consolidándose como un evento de intensidad moderada a fuerte. Este periodo suele relacionarse con alteraciones importantes en los patrones de lluvia y temperatura.

Noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027

Los expertos consideran esta etapa como la más crítica. Las anomalías térmicas en el océano Pacífico podrían alcanzar hasta 2 grados por encima del promedio, una condición catalogada como “Niño muy fuerte”.

A base de la data que hemos visto recientemente, NOAA esperará hasta el próximo mes de Junio para declarar oficialmente El Niño y no hacerlo el proximo jueves 14 de Mayo en el boletín mensual. Los datos diarios del RONI muestran una temperatura ligeramente inferior a +0.5 °C que… pic.twitter.com/rvLdNOpb5Z — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) May 11, 2026

¿Qué es el fenómeno de El Niño y por qué preocupa?

El Niño es un fenómeno oceánico-atmosférico que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico Tropical Central y Oriental registran temperaturas superiores al promedio.

De acuerdo con especialistas, este fenómeno aparece aproximadamente cada dos a siete años y puede durar entre nueve y doce meses. Sus efectos varían según la intensidad del evento y las condiciones climáticas globales.

Entre las principales consecuencias asociadas con El Niño destacan:

Incremento de temperaturas globales

Sequías prolongadas en algunas regiones

Lluvias intensas e inundaciones en otras zonas

Mayor riesgo de incendios forestales

Deshielo acelerado de polos y glaciares

Blanqueamiento y muerte de corales

¿Cómo impactará El Niño la temporada de huracanes en México?

Especialistas prevén que la evolución de El Niño podría modificar la actividad ciclónica tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico iniciará el próximo 15 de mayo de 2026, mientras que en el Atlántico comenzará el 1 de junio, de acuerdo con previsiones de la UNAM y autoridades meteorológicas mexicanas.

Aunque El Niño suele inhibir parcialmente la formación de huracanes en el Atlántico debido al aumento de vientos cortantes, también puede favorecer sistemas más intensos en el Pacífico, especialmente frente a las costas mexicanas.

¿México enfrentará más calor y lluvias extremas?

Investigadores advierten que un evento fuerte de ‘El Niño’ podría agravar las olas de calor y modificar significativamente los patrones de precipitación en México.

Estados del norte y centro del país podrían enfrentar temperaturas más elevadas y sequías, mientras que regiones del sur y costas del Pacífico tendrían mayores probabilidades de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos extremos.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua conforme avance la temporada de ciclones tropicales.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS