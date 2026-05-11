Harfuch desbanca a Chayanne en regalos del 10 de mayo

La vendedora explico que el personaje se volvió tendencia entre madres y público en general.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMPICO.- La imagen de Omar García Harfuch salió de los operativos… y llegó hasta las colchas y toallas del Día de las Madres.

El actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México se convirtió en uno de los personajes más solicitados este 10 de mayo, incluso por encima de diseños tradicionales y artistas musicales.

Yanely López, comerciante de Blancos Pluma, informó que las frazadas y toallas con la imagen de Harfuch fueron las más solicitadas durante los últimos días.

“De 10 frazadas que vendemos, cinco son de Harfuch”, comentó.

La vendedora explico que el personaje se volvió tendencia entre madres y público en general.

Las colchas y toallas también incluyen imágenes de cantantes como Chayanne, Luis Miguel, Bad Bunny y Julión Álvarez, aunque comerciantes aseguran que Harfuch fue el más solicitado.

“Las mamás lo piden mucho. Quieren llevarles algo diferente”, dijo López.