La batalla por el respeto

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

11 de mayo de 2026

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum ha gobernado durante 222 días enfrentando ataques y superando obstáculos, primero para ser la primera Presidenta de México y después para ejercer esa responsabilidad con visión de estado, anteponiendo a cualquier otra cosa el bienestar del pueblo de México, lo ha hecho con entereza, con convicción y con firmeza, sin discursos estridentes, ni decisiones improvisadas, superando todos los obstáculos, librando todos los días y a veces paralelamente toda clase de batallas.

La Presidenta Sheinbaum inició su mandato el 1 de octubre de 2024 impulsando una estrategia por la construcción de la paz contra las organizaciones criminales para lograr la seguridad de los mexicanos y también dando inicio a una batalla por el respeto internacional, mientras el Presidente Trump preparaba su discurso de toma de protesta el 20 de enero de 2025.

Es oportuno decir que se equivocan quienes piensan que la política de Trump hacia México contra la migración y el narcotráfico ha sido y es algo temporal y obedece a razones electorales y a preservar a sus votantes. Trump no se reelegirá para un nuevo período y no tiene interés en conservar la súper mayoría en el Congreso que sólo él ha obtenido en los últimos 40 años, no la necesita porqué ha gobernado a decretazos, capturó con las fuerzas armadas a Nicolas Maduro dentro de Venezuela, bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, e inició una guerra abierta contra ese país, todo ello sin autorización del Congreso.

El Presidente Donald Trump tiene como propósito realizar un gobierno que lo coloque a él en la historia de los Estados Unidos y del mundo por las dimensiones de sus acciones, por eso afirmó en su primer discurso “Creo que fui salvado por Dios para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, declaró emergencia nacional en la frontera con nuestro país y anunció que firmaría una Orden Ejecutiva para designar a los cárteles del narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Prometió “Estados Unidos recuperará el lugar que le corresponde como la nación más grande, poderosa y respetada del mundo, inspirando admiración y respeto en todo el planeta”

En la Estrategia de Seguridad Nacional afirma que la voluntad de Estados Unidos prevalecerá sobre la de los demás países en el hemisferio occidental y aseguró que va a ser el promotor de “la paz a través de la fuerza”.

En la Estrategia para el Control de las Drogas afirmó que su gobierno está facultado para hacer uso de todos los instrumentos a su mano para lograr su propósito de detener el tráfico de drogas y desarticular a los cárteles que las trafican en sus áreas de influencia haciendo uso para lograrlo de la diplomacia, el comercio exterior, la política y la fuerza militar.

En la presentación de la Estrategia Antiterrorista ha escrito, refiriéndose a los grupos a los que su gobierno ha declarado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, entre ellos cinco carteles de narcotráfico mexicanos, “si dañan a los estadounidenses o planean hacerlo, los encontraremos y los mataremos”.

Un Fiscal los Estados Unidos presentó en Nueva York una acusación contra el Gobernador de Sinaloa, un Senador y el Presidente Municipal de Culiacán por delitos relacionados con el Cartel de Sinaloa. El Departamento de Justicia solicitó su detención provisional con fines de extradición. La Presienta puso el asunto en manos de la FJR y afirmó que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que tenga que responder por algún ilícito.

A pesar de esas acciones de cooperación y todo el trabajo del gobierno de México para combatir a los carteles del narco en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho en fecha reciente “en México gobiernan los cárteles y nadie más lo hace y no podemos permitirlo no lo vamos a hacer, vamos a hacer uso de nuestra fuerza por tierra, ya lo estamos haciendo, es muy fácil para nosotros” y “vamos a escuchar algunas quejas de representantes mexicanos pero lo vamos a hacer.”

Ningún Presidente de nuestro país de la época pos revolucionaria ha sido amenazado de esa manera ni ha estado sometido a una presión de esas dimensiones. Esa es la batalla que enfrenta con valentía, inteligencia e integridad la Presidenta Sheinbaum, en la que está tomando las mejores decisiones para que a México se le respete y siga siendo la nación democrática, libre, independiente y soberana que los mexicanos hemos elegido para vivir con bienestar y con justicia social.