Motociclista que esperaba cambio de luz en semáforo fue impactado por una camioneta

Por Mario Prieto
La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con severas lesiones resultó un motociclista, quien según reportes se encontraba en posición estática esperando el cambio de luz en un semáforo y fue impactado en la parte trasera por una camioneta.
El lamentable percance ocurrió la tarde de este lunes, en el transitado cruce que forman las avenidas Ejército Mexicano y Ayuntamiento, punto al que se movilizaron en apoyo brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur.
Trascendió que el motociclista se encontraba detenido esperando el cambio en el señalamiento electrónico sobre Ejército Mexicano rumbo a la Avenida Hidalgo, y en un momento dado fue impactado en la parte trasera por una camioneta Chevrolet S-10 color blanco doble cabina tipo pick-up.
Debido al golpe fue proyectado algunos metros y resultó con lesiones en rodilla, brazo y en la espalda, por lo que tras ser valorado se determinó su traslado a un hospital, en tanto personal de tránsito se encargó de tomar conocimiento de los hechos.