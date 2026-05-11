OMS alerta: el hantavirus del crucero Hondius puede transmitirse entre humanos; pide 42 días de cuarentena a evacuados

El crucero Hondius que había zarpado el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, recibió combustible y víveres durante este lunes, antes de afrontar la última etapa de repatriación de infectados

La crisis a bordo del crucero MV Hondius que fue afectado por un brote de hantavirus, continúa causando inquietud en todo el mundo, aunque la OMS asegura que la situación no es comparable a la pandemia de Covid de 2020, admitió que los contagios del virus de la rata son peligrosos.

La Organización Mundial de la Salud informó que este lunes 11 de mayo que se pospuso de manera momentánea el último día de repatriación de los turistas contagiados con hantavirus que siguen en el crucero anclado en el puerto español de Granadilla. El clima adverso fue el culpable de terminar con la tarea.

Asimismo, la agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró hoy que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos

La ONU rompe el silencio sobre el hantavirus

«Si imponemos o recomendamos la cuarentena, es porque las personas son contagiosas desde el mismo comienzo de la enfermedad«, declaró Olivier le Polain, jefe de la unidad EAR (epidemiología y análisis para la respuesta) de la OMS durante una conexión en directo en varias plataformas de redes sociales.

#ENTÉRATE | Conoce de qué va el hantavirus así como sus síntomas, ya que puede ocasionar enfermedades graves. 😱🦠 pic.twitter.com/fzuVeBxmCa — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 6, 2026

«Es durante los primeros días, e incluso desde los primeros instantes de la enfermedad, cuando la contagiosidad es mayor«, indicó Olivier le Polain citado por AFP quien agregó:

«Debido a este período de incubación, podemos esperar ver nuevos casos aparecer en los próximos días, e incluso la semana que viene»: Olivier le Polain.

Por lo anterior, el jefe de la unidad EAR añadió: «Es por eso que debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de que, ante la aparición de los primeros signos y síntomas, las personas afectadas sean identificadas, aisladas y atendidas«.

¿Qué pasa en el crucero MV Hondius tras ser infectado por hantavirus?

El crucero Hondius que había zarpado el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, recibió combustible y víveres durante este lunes, antes de afrontar la última etapa de un convulso viaje que acabó llamando la atención del mundo tras el fallecimiento de tres pasajeros a causa del hantavirus.

Los tres pasajeros del buque que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, fallecieron por este virus conocido pero raro, contra el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO