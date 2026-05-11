Pide SEBIEN Tampico permitir ingreso a brigadas contra el dengue

El funcionario indicó que las brigadas han regresado a sectores como Borreguera, Enrique Cárdenas y Morelos para reforzar las acciones preventivas contra el dengue.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La Secretaría de Bienestar Social de Tampico, en coordinación con el Distrito de Salud para el Bienestar II, mantiene las acciones de combate al mosquito transmisor del dengue en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia municipal, Alejandro Rubio De la Portilla, exhortó a la ciudadanía a permitir el acceso a las brigadas encargadas de realizar labores de abatización y nebulización, al señalar que el personal se encuentra plenamente identificado.

“Esta calidez y amabilidad con la que las colaboradoras de la Secretaría de Bienestar junto con el Sector Salud llegan con toda la información, atienden de manera puntual, explican a la ciudadanía de manera ordenada… gafete, chaleco, camionetas rotuladas… tengan la confianza, hay una gran coordinación para cuidar de la ciudadanía”.

El funcionario indicó que las brigadas han regresado a sectores como Borreguera, Enrique Cárdenas y Morelos para reforzar las acciones preventivas contra el dengue.

Rubio De la Portilla dijo que en caso de detectar viviendas con acumulación de basura, el municipio mantiene una campaña permanente de descacharrización semanal en distintas colonias, en coordinación con áreas de Servicios Públicos y Salud, además de realizar perifoneo y entrega de volantes para crear conciencia entre la población.

El secretario de SEBIEN Tampico señaló que actualmente el personal de la dependencia municipal realiza recorridos en colonias como Emilio Portes Gil, Del Pueblo, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, así como en el sector Moscú de la Vicente Guerrero, donde se llevan a cabo acciones de abatización.

Finalmente, recordó que todos los martes a las 9:00 de la mañana representantes de distintas dependencias municipales sostienen reuniones para programar los sectores donde se implementarán las jornadas preventivas contra el mosquito transmisor del dengue.