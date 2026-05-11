Piden extremar precauciones ante altas temperaturas en el sur de Tamaulipas

Cantú Rodríguez recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada constantemente, preferentemente con agua natural o Vida Suero Oral

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO.- Ante las altas temperaturas que se registran en el sur de Tamaulipas, la directora de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Tampico, Ofelia Cantú Rodríguez, exhortó a la población a extremar precauciones para prevenir golpes de calor, principalmente en menores de edad y adultos mayores.

La funcionaria explicó que un golpe de calor representa una emergencia médica y puede presentar síntomas neurológicos severos.

“Un golpe de calor ya es una emergencia, es cuando ya tiene síntomas neurológicos el paciente, ya está inconsciente, puede tener convulsiones. Inicia con cefalea, inicia pérdida de la conciencia y no pueden regular su temperatura”.

Cantú Rodríguez recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada constantemente, preferentemente con agua natural o Vida Suero Oral, evitando bebidas con exceso de azúcar.

“De preferencia nos tenemos que hidratar con agua, de preferencia con Vida Suero Oral porque hay algunas bebidas electrolíticas que tienen exceso de azúcares y eso aumenta y no tenemos una buena hidratación”.

Asimismo, pidió a la población no esperar a tener sed para consumir líquidos y estar atentos a síntomas como sudoración excesiva, dolor de cabeza y boca seca.

La directora de Servicios Médicos explicó que un sobre de Vida Suero Oral debe prepararse en un litro de agua y consumirse poco a poco.

Dijo que también puede elaborarse una solución casera con seis cucharadas de azúcar y media cucharada de sal en un litro de agua.

Informó además que cuando la temperatura alcanza aproximadamente los 35 grados centígrados, el Ayuntamiento instala módulos de hidratación en distintos puntos de la ciudad.

Este lunes se ubicaron en la Plaza de Armas y en el pórtico del Palacio Municipal de Tampico hasta las 15:00 horas.