Reconoce Tampico a madres trabajadoras del Ayuntamiento con homenaje especial

La alcaldesa agradeció además la iniciativa impulsada por las regidoras Silvia Olvera Saldívar, María Elena Herrera Ordorica y Lorena Ortiz Ramírez.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- Un total de 170 madres de familia que laboran en el Ayuntamiento de Tampico fueron reconocidas por la administración municipal encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya durante el homenaje denominado “Rostros de amor y entrega, historias que inspiran”.

Durante el evento realizado en la Plaza de Armas, Laura Nelly Contreras García, trabajadora municipal con 33 años de servicio, agradeció el reconocimiento otorgado a las madres trabajadoras del municipio.

“Gracias por darme la oportunidad de poder agradecerte a nombre de todas mis compañeras y madres de familia este homenaje. Tengo 33 años en este municipio, me siento honrada y todas mis compañeras igual, de tener a una presidenta en este gobierno humanista que se preocupa por nosotros, nos escucha”.

Por su parte, la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, reconoció la labor que realizan las madres trabajadoras dentro de la administración pública y en sus hogares.

“Además de sostener como todas las mamás de Tampico a sus familias, tienen ese objetivo adicional de brindar seguridad, certeza y rumbo a una ciudad. El trabajo que todas nosotras realizamos se ve reflejado en un Tampico seguro”.

La alcaldesa agradeció además la iniciativa impulsada por las regidoras Silvia Olvera Saldívar, María Elena Herrera Ordorica y Lorena Ortiz Ramírez al considerar que este reconocimiento servirá de inspiración para más mujeres.

Como parte de la celebración, se presentó la Banda Municipal en el kiosco de la Plaza de Armas y se repartieron pastel y cup cakes entre las madres de familia que colaboran en la administración municipal.