Registra Tampico hasta ocho accidentes viales por semana

Rodríguez Silva exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las altas temperaturas y, en caso de presentar malestar mientras conducen, detener su marcha en un lugar seguro hasta recuperarse para continuar su trayecto.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Dirección de un Tránsito y Vialidad de Tampico informó que semanalmente se registran entre seis y ocho accidentes automovilísticos en la ciudad, principalmente por falta de precaución y exceso de velocidad.

El titular de la corporación, Héctor Manuel Rodríguez Silva, explicó que la cifra puede variar debido a que en algunos casos los conductores involucrados llegan a acuerdos sin solicitar la intervención de la autoridad vial.

“Es variable, a veces tenemos alrededor de 6, 8 a la semana… Tenemos hechos de tránsito, en el mismo lugar llegan los conductores a un buen acuerdo entre ambos y se retiran. Nosotros ni por enterados estamos”.

El funcionario se refirió además a un accidente ocurrido recientemente en el paso inferior San Pedro, presuntamente derivado de una complicación de salud sufrida por un conductor adulto mayor.

“La recomendación para las personas, si tienen problemas por la situación atmosférica que estamos viviendo, sabemos que las personas se descompensan un poquito la presión, tomen las recomendaciones necesarias, se pueden orillar, tranquilizarse”.

Rodríguez Silva exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las altas temperaturas y, en caso de presentar malestar mientras conducen, detener su marcha en un lugar seguro hasta recuperarse para continuar su trayecto.