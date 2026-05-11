Repuntan ventas de negocios por 10 de mayo en Altamira

Por Benigno Solís

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El pasado 10 de mayo, los negocios de Altamira experimentaron un repunte en sus ventas, sobre todo los del ramo restaurantero.

Las ventas aumentaron en un 50 por ciento, precisó César Sánchez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la urbe industrial.

Dijo que el movimiento comercial comenzó desde el pasado viernes y durante el sábado y el domingo todo mejoró.

«El sector restaurantero se recuperó y tuvimos muy buenas ventas, incluso hubo espera de la gente para poder entrar a ciertos restaurantes, se incrementó un 50 por ciento», mencionó.

«Sí se puede decir que es una pequeña recuperación pero igual estamos tratando de trabajar y de resistir porque sí hemos tenido meses un poco caídos», destacó.

Las florerías también tuvieron buenas ventas mientras que en las joyerías sí se registró un incremento aunque no se acercó al obtenido por los restaurantes.