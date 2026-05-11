Se fortalece desarrollo de la frontera: Américo

El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que la coordinación en seguridad y las obras de infraestructura han fortalecido la competitividad

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El trabajo diario y la implementación de una estrategia de seguridad en coordinación con el gobierno federal, así como el impulso a obras de infraestructura y las acciones para la reconstrucción del tejido social, han permitido fortalecer el dinamismo de la frontera norte de Tamaulipas y consolidar su desarrollo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Tras destacar que Tamaulipas cuenta con una frontera «segura, moderna y competitiva», el gobernador del Estado indicó que desde la Mesa de Paz, todos los días, se trabaja para atender la seguridad pública y dar cumplimiento a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde la atención a las causas, hasta el reforzamiento y coordinación en equipamiento y labores de inteligencia.

«No es una tarea terminada», dijo durante el programa «Diálogos con Américo», este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, pero reconoció que este trabajo ha permitido una reducción significativa en la incidencia delictiva y mejorar la percepción de la ciudadanía, como lo demuestran no solo los indicadores oficiales, sino también las expresiones de las y los tamaulipecos que reconocen mejores condiciones de paz y tranquilidad.

También se refirió al proyecto que está en marcha para construir 15 nuevas Estaciones Seguras, debidamente equipadas, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, lo que permitirá garantizar seguridad, movilidad y condiciones favorables para el intercambio comercial con el mercado norteamericano.

Villarreal Anaya mencionó el liderazgo nacional de Tamaulipas en el cruce de mercancías vía terrestre y por ferrocarril en la frontera norte, destacando a Nuevo Laredo, en donde se moviliza cerca del 70 por ciento del intercambio comercial con Estados Unidos, por lo que se ha reforzado la infraestructura aduanera y logística, como la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México y el equipamiento en los cruces fronterizos con sistemas digitales, rayos X, rayos gamma y equipamiento especializado.

Aunado a las ventajas estratégicas de Tamaulipas, dijo, se impulsa el desarrollo de la frontera norte con la ampliación del Puente Internacional de Libre Comercio en Nuevo Laredo y el despegue del Puerto del Norte de Matamoros.

Mencionó que el potencial energético del estado y las nuevas inversiones del gobierno federal en este sector contribuirán a impulsar el desarrollo de la frontera norte, además del programa de tecnificación de más de 300 mil hectáreas en los distritos de riego 025 y 026 y el impulso a proyectos para la generación de biocombustibles a partir de sorgo rojo, dando un valor agregado a la producción agrícola en beneficio de los hombres y mujeres del campo tamaulipeco.

Villarreal Anaya subrayó que, con respaldo de la presidenta Sheinbaum, Tamaulipas avanza en programas de vivienda, electrificación, agua potable y desarrollo social, destacando de manera especial el programa Vivienda para el Bienestar, en donde Tamaulipas es referente nacional con la construcción de 84 mil nuevas casas.