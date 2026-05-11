SEP: ¡fútbol sí, clases no!

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Este escribidor supone que Mario Delgado Carrillo anda mal de sus facultades mentales o adoptó la fea costumbre de fumar verde la maligna yerba, y en ayunas, p’a acabarla. No hay explicación posible, ni justificación aceptable para cambiar el calendario escolar. No sabemos de dónde jijos sacó lo de las altas temperaturas si cada año sufrimos el mismo clima con variantes regionales desde luego, pero rara vez hay suspensión. Bueno hasta la pandemia mantuvo la educación a distancia y aquello sí fue argumento en serio.

Que no manche el secretario quien “de porrazo” disminuye casi un mes escolar, como si no supiéramos el bajísimo nivel al que México ha caído derivado de diversos factores que debieran superarse y no empeorar la situación. Está tan “cerrado de la cabeza” que atenta contra la Ley en la materia que señala cuando menos 185 días de clases y no los 157 que propone. Con este tipo de funcionarios para que quiere enemigos la 4T.

Usted dirá que Delgado Carrillo no se manda solo y que seguramente lo consultó con La Jefa de Jefas antes de darlo como un hecho la semana anterior. ¡Peor!, porque quiere decir que esto huele mal. Y es que todo parece indicar que intereses extraños intervienen lo cual queda comprobado con la idea de que al no haber asistencia en las aulas el tránsito será fluido durante las fechas de la mentada copa mundial de fútbol. Ahora resulta que el supremo gobierno se convierte en socio honorario de la mafia internacional que se llevará los millones de pesos sin que los mexicas tengan siquiera el gusto de presenciar algún juego debido al alto costo de los boletos.

La mariguanada del titular de educación tendría efectos nacionales a pesar de que solo en la CDMX, Guadalajara y Monterrey habrá partidos. ¿Qué culpa tienen los niños y jóvenes del resto de la república obligados a dejar en pausa su formación?. Eso sí cala. Y deje que los padres de familia están más que indignados, por no decir encabronados, porque sin deberla ni temerla también se altera su existencia. ¿Qué hacer con los treinta millones de ociosos que por naturaleza a veces son insoportables hasta en sus casas?. Tanto escándalo con eso de las encuestas, ¿por qué no preguntaron antes de aventarse el tiro?. He aquí una de las contradicciones de la 4T.

Dícese por otra parte, que el escándalo es utilizado como cortina de humo por lo sucedido con los morenistas presuntamente ligados a grupos delictivos encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al tiempo que existe la pretensión de aminorar el impacto por la inminente aparición de la siguiente lista de políticos que cojean de la misma pata. Circunstancia que como sabéis, mantiene a Doña Claudia entre la espada y la pared, sea que defiende y protege a sus cuates, o los entrega a la justicia gringa dejando sin mancha el precepto juarista de que “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie” que gustaba repetir AMLO.

Ante la polémica que trasciende fronteras el supremo gobierno debiera recular aceptando que es un error más de los muchos acumulados al paso de los días, las semanas y los meses, sepultando las perspicacias que lo ligan al negocio del fútbol. En este sentido pareciera que quienes toman decisiones no consideran las consecuencias. Es aquí donde la oposición aprovecha exhibiendo la magnitud de las fallas cuando las tonterías oficiales están a la vista del portador.

Sea como fuere, verdad sea que las autoridades ya son expertas en equivocarse produciendo suficiente material para que los adversarios se den gusto criticando, atacando y publicitando que mejores fueron los tiempos del PRIAN. Y si viera que, ante las evidencias, hay quienes lo creen; basta ver el desmother que se trae la Señora Presidenta hacia el interior del gabinete donde ya ni se sabe quién es quién. Agreguemos que, por la misma razón, Trump se comporta como el patán que es; grosero, humillante y discriminador, despreciando al régimen morenista y a Claudia a quien coloca bajo el mando de la delincuencia.

Quedamos en que cancelar el calendario escolar casi un mes antes de lo previsto, significaría detener el proceso educativo en un país, el nuestro, donde exigencia mayor es la preparación de las nuevas generaciones. Y todo para que el negocio futbolero salga redondo a la mafia internacional que controla el espectáculo, sin importar que ese valioso tiempo será irrecuperable.

SUCEDE QUE

Políticos y funcionarios tamaulipecos no debieran quejarse ya que con “harto cariño” la raza recuerda a sus madrecitas cada segundo de los 365 días del año. Y ni modo que sea invento,

Y hasta la próxima.